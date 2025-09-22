Hacete socio para acceder a este contenido

Total respaldo de La Amplia a Cosse: "Representa una amenaza" para la derecha

“Ya lo intentaron antes, cuando buscaron destituirla de la Intendencia de Montevideo”, señaló el sector de la vicepresidenta.

total respaldo de La Amplia para Carolina Cosse.

 Foto: Dante Fernández / FocoUy.
La vicepresidenta Carolina Cosse está en el ojo de la tormenta por lo continuos ataques de la oposición y su sector político salió a respaldarla este fin de semana con un documento en el que aseguran que la exintendenta es intensamente golpeada por la derecha “porque representa una amenaza para ellos”.

La Amplia, el sector político que lidera la vicepresidenta Carolina Cosse, tuvo su primer plenario nacional, en el que se expresó un “enfático y total” respaldo al liderazgo de la jerarca. El pronunciamiento surge en medio de cuestionamientospor su gestión en la Intendencia de Montevideo (IM) y de la salida del sector de una de las principales dirigentes, la exsenadora Silvia Nane.

En su declaración, el sector concluyó que Cosse está siendo “día tras día golpeada por la derecha, porque para ellos es una amenaza”. “Ya lo intentaron antes, cuando buscaron destituirla de la Intendencia de Montevideo”, señala el grupo, en referencia al fallido intento de generar un juicio político a Cosse. En aquel momento, los ediles opositores denunciaron que los pedidos de informes no se respondían y que las autoridades no concurrían a la Junta Departamental ante los llamados a sala.

“Hoy como ayer reafirmamos nuestro respaldo enfático y total a su liderazgo, convencidos de que las transformaciones profundas requieren valentía, coherencia y compromiso inclaudicable con la gente”, añade la declaración de La Amplia.

"Ya no saben por qué pegarme", dijo Cosse

Carolina Cosse por su parte agradeció el respaldo y en alusión a los ataques que recibe señaló: "Yo creo que es verdaderamente sorprendente. Ya no saben por qué pegarme".

"Los compañeros, en el marco de nuestras convicciones, han incluido en la declaración su respaldo a mi persona. Y yo no tengo por qué explicar que me andan pegando, porque la verdad es que una y otra vez me sorprenden las herramientas para golpear a mi persona", dijo la viceporesidenta en diálogo con la prensa.

"Pero quiero decir que estamos muy fuertes y nuestra fortaleza no es una fortaleza dogmática, sino muy por el contrario. Nuestra fortaleza está en nuestras convicciones y en nuestra forma de trabajar que es colectiva: tratar entre todas y todos de encontrar las respuestas. Nos sentimos muy fuertes y me siento muy respaldada por La Amplia y por el Frente Amplio", concluyó.

