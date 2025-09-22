Total respaldo de La Amplia a Cosse: "Representa una amenaza" para la derecha

“Hoy como ayer reafirmamos nuestro respaldo enfático y total a su liderazgo, convencidos de que las transformaciones profundas requieren valentía, coherencia y compromiso inclaudicable con la gente”, añade la declaración de La Amplia.

"Ya no saben por qué pegarme", dijo Cosse

Carolina Cosse por su parte agradeció el respaldo y en alusión a los ataques que recibe señaló: "Yo creo que es verdaderamente sorprendente. Ya no saben por qué pegarme".

"Los compañeros, en el marco de nuestras convicciones, han incluido en la declaración su respaldo a mi persona. Y yo no tengo por qué explicar que me andan pegando, porque la verdad es que una y otra vez me sorprenden las herramientas para golpear a mi persona", dijo la viceporesidenta en diálogo con la prensa.

"Pero quiero decir que estamos muy fuertes y nuestra fortaleza no es una fortaleza dogmática, sino muy por el contrario. Nuestra fortaleza está en nuestras convicciones y en nuestra forma de trabajar que es colectiva: tratar entre todas y todos de encontrar las respuestas. Nos sentimos muy fuertes y me siento muy respaldada por La Amplia y por el Frente Amplio", concluyó.