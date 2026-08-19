Negro anunció reestructura en las comisarías: hay que "acercar la seccional a la comunidad"

"A esos recursos humanos también se va a dotar de recursos materiales. En la Rendición de Cuentas hay planteada una importante incorporación de vehículos patrulleros, tanto como motos, lo que va a redundar en beneficio de patrullaje y respuesta de la Jefatura de Montevideo", remarcó Negro.

Reestructura en las seccionales policiales para acercarlas a la población

El ministro adelantó que habrá una reestructura en las seccionales policiales, que buscará reducir los tiempos de espera y "acercar la seccional a la comunidad". "Tenemos que mejorar la relación de la seccional con la población", advirtió Negro.

Clavijo, quien ocupa su nuevo cargo desde hace dos meses, explicó que algunos de “los movimientos que se dieron en estos 60 días" en la Jefatura de Montevideo fue el cambio de jefes en 13 de las 29 comisarías (25 territoriales y cuatro especializadas), con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias, la prevención y la mejora de la atención al público en las comisarías.

El jerarca aseguró que se busca una reorganización operativa y un refuerzo de recursos. “Algunos están llegando y otros fueron demandados”, detalló el jerarca policial.

“Es muy importante que la prevención aumente. Eso incrementará la confianza ciudadana y la baja de delitos. Hay una planificación de acciones para los próximos nueve meses”, sostuvo Clavijo.