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Política Negro | Policía | seccional

Ajustes al Plan de Seguridad

Negro anunció reestructura en las comisarías: hay que "acercar la seccional a la comunidad"

"Tenemos que mejorar la relación de la seccional con la población", advirtió el ministro del Interior, Carlos Negro, y anunció nuevos cargos para la Policía.

Ministro del Interior, Carlos Negro.

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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro del Interior, Carlos Negro, presentó este miércoles las nuevas líneas estratégicas de la Jefatura de Policía de Montevideo para actualizar el Plan Nacional de Seguridad Pública del Gobierno, sobre todo en lo relativo al patrullaje en la capital del país y a la incorporación de nuevos recursos humanos.

Más recursos humanos para patrullar zonas de mayor flujo de público

Sobre este último aspecto, el secretario de Estado expresó: "Estamos enfocados en asignar a la Jefatura mayores recursos humanos y materiales". Sobre lo primero, adelantó que sumarán 230 nuevos cargos de policías antes de que termine el 2026, de los que 130 ya se incorporaron y a los que se sumarán 500 más en marzo de 2027.

Sobre los 100 nuevos policías (practicantes de la Escuela Policial) que estarán en las calles en los próximos días, serán enviados a zonas de mayor flujo de público y zonas comerciales como las avenidas 18 de Julio, 8 de Octubre, Arocena, Carlos María Ramírez y Paso Molino. Luego, se sumará otro centenar de efectivos al patrullaje, también cadetes, anunció el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

"A esos recursos humanos también se va a dotar de recursos materiales. En la Rendición de Cuentas hay planteada una importante incorporación de vehículos patrulleros, tanto como motos, lo que va a redundar en beneficio de patrullaje y respuesta de la Jefatura de Montevideo", remarcó Negro.

Reestructura en las seccionales policiales para acercarlas a la población

El ministro adelantó que habrá una reestructura en las seccionales policiales, que buscará reducir los tiempos de espera y "acercar la seccional a la comunidad". "Tenemos que mejorar la relación de la seccional con la población", advirtió Negro.

Clavijo, quien ocupa su nuevo cargo desde hace dos meses, explicó que algunos de “los movimientos que se dieron en estos 60 días" en la Jefatura de Montevideo fue el cambio de jefes en 13 de las 29 comisarías (25 territoriales y cuatro especializadas), con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias, la prevención y la mejora de la atención al público en las comisarías.

El jerarca aseguró que se busca una reorganización operativa y un refuerzo de recursos. “Algunos están llegando y otros fueron demandados”, detalló el jerarca policial.

Es muy importante que la prevención aumente. Eso incrementará la confianza ciudadana y la baja de delitos. Hay una planificación de acciones para los próximos nueve meses”, sostuvo Clavijo.

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