Meta enfrenta un juicio histórico por los daños de Instagram y Facebook a niños y adolescentes

La empresa también puso sobre la mesa las medidas que asegura haber implementado para mejorar la seguridad de los menores. Entre ellas, destacó los mecanismos destinados a impedir el acceso de menores de 13 años. Según Meta, durante los últimos tres meses eliminó unas 600.000 cuentas vinculadas con usuarios que no cumplían con la edad mínima.

Sin embargo, los fiscales sostienen que estas medidas no compensan decisiones empresariales que, según su acusación, fueron tomadas durante años con conocimiento de sus consecuencias.

"Eligieron los beneficios"

La fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, asumió la presentación del caso por parte de los demandantes y acusó a la compañía, fundada por Mark Zuckerberg, de haber ocultado información relevante sobre los efectos de sus plataformas.

"Cuando llegó el momento de tomar una decisión —elegir lo que es seguro para los niños o elegir lo que es seguro para sus beneficios—, una y otra vez ganaron los beneficios", sostuvo O’Neill durante la audiencia.

Uno de los testimonios centrales de la jornada fue el de Arturo Béjar, un exempleado de Meta que afirmó haber advertido a altos responsables de la empresa sobre los daños que sufrían los usuarios debido al diseño de Instagram.

Según Béjar, esos perjuicios podían haberse evitado mediante modificaciones en el funcionamiento de la plataforma. Su declaración apunta directamente a uno de los principales argumentos de los fiscales: que Meta no desconocía los riesgos asociados al uso intensivo de sus redes sociales.

La compañía, por su parte, destacó que una parte de los propios adolescentes reconoce experimentar efectos negativos al utilizar Instagram. Meta sostiene que alrededor del 20% de los adolescentes encuestados afirma sentirse peor después de utilizar la plataforma y que trabaja para reducir ese impacto.

Los estados buscan cambios en las plataformas

Los fiscales no pretenden únicamente obtener sanciones económicas. El fiscal general de California, Rob Bonta, explicó que el objetivo principal es modificar las prácticas empresariales de Meta y las características de sus plataformas.

"Que dejen de mentir y de engañar al público" es una de las exigencias planteadas por los demandantes, según Bonta, quien también cuestionó funciones que, a su entender, favorecen conductas compulsivas y de las que Meta era consciente.

Si el caso prospera, los estados podrían reclamar sanciones civiles, la devolución de beneficios considerados ilícitos y mecanismos de restitución. Bonta evitó adelantar una cifra sobre el eventual impacto económico para la compañía.

El litigio forma parte, además, de una ofensiva judicial más amplia contra las grandes plataformas tecnológicas. Empresas como Google, TikTok y Snap también enfrentan procesos relacionados con los posibles daños que sus servicios pueden provocar entre niños y adolescentes.

Zuckerberg y Mosseri podrían declarar

El proceso judicial se extenderá previsiblemente entre cuatro y seis semanas y podría involucrar a algunos de los principales ejecutivos de Meta.

Se espera que durante el juicio sean llamados a declarar Mark Zuckerberg, director ejecutivo de la compañía, y Adam Mosseri, responsable de Instagram. Sus testimonios podrían resultar determinantes para establecer qué sabía la empresa sobre los efectos de sus plataformas y qué decisiones tomó frente a esas advertencias.

Mientras el proceso avanza dentro de la corte federal de Oakland, padres de menores que demandaron a Meta por los daños sufridos por sus hijos se concentraron en las inmediaciones del tribunal.

El jurado deberá formular recomendaciones a la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, quien tendrá la decisión final sobre el caso. El resultado podría obligar a Meta a modificar de manera significativa el funcionamiento de Facebook e Instagram y sentar un precedente para el resto de la industria tecnológica.