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Política túnel | MPP | Etcheverry

Polémica

Túnel en 18: decisión de Orsi genera "ruido" en la interna del Frente Amplio

El Movimiento de Participación Popular (MPP) defiende el plan de la ministra de Transporte y Obras Públicas para soterrar.

El presidente Orsi y el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez.

El presidente Orsi y el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sostuvo que el proyecto original, con soterramiento, era “el que daba más oportunidades de bajar los tiempos” de traslado y, en simultáneo, permitía “revalorizar el Centro de Montevideo”. En declaraciones a Subrayado, afirmó que tener el transporte público bajo tierra abría la posibilidad de “hacer muchas inversiones inmobiliarias que permitieran generar espacios de paseo, etcétera, que revitalizaran el Centro de Montevideo”.

Asimismo, destacó que el túnel hubiese permitido mantener el servicio incluso en los días de movilizaciones por la principal avenida. “El 20 de mayo, para poner un ejemplo, que está la marcha por los detenidos desaparecidos; ahí el transporte tiene dificultades para funcionar, y [ahora] estamos hablando de vehículos que llevan más de 200 pasajeros, no son los mismos vehículos que tenemos ahora”, advirtió.

Sánchez apuntó que en la propuesta alternativa que presentó la Intendencia de Montevideo resta definir “cómo funcionan los semáforos” y “cómo vamos a cruzar 18 de Julio”, así como también evaluar “la sobrecarga –o no– de las vías alternativas”. “Hoy es otro proyecto, que es mejor que lo que tenemos ahora, pero no mejor que lo que habíamos propuesto inicialmente”, manifestó.

Para Etcheverry no es superadora

Por su parte, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo que el proyecto original era “una propuesta importante”, y añadió: “De hecho, la propuesta que se recibe no es que sea superadora de eso, pero me parece que corresponde, como lo dijo el presidente, analizar con seriedad esta variante que presentó Montevideo”. La ministra mencionó que todavía falta hacer una “microsimulación” del nuevo proyecto.

Con respecto al proceso de construcción, si bien puntualizó que ahora se trata de una “una obra más sencilla”, señaló que también habrá obras sobre 18 de Julio y mencionó que, debido a este conjunto de cambios, “obviamente ahora también hay que ir a hablar con el BID [Banco Interamericano de Desarrollo], que financiaba un proyecto, y que ahora tiene un cambio en ese proyecto”, lo cual, advirtió, “implica un cierto retraso a la hora de instrumentar las licitaciones públicas y el proyecto ejecutivo, pero bueno, hay que ponerse a trabajar”. Días atrás, en su discurso ante la Asamblea General, Orsi había anunciado que las obras comenzarían en 2027 y finalizarían en 2029.

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