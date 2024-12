Turbulencias en proyecto de Hidrógeno Verde: Cardona criticó la falta de explicaciones

“Hay que contarle a la ciudadanía que esta cláusula y proyecto fue de este Poder Ejecutivo, ¿cuál es el motivo por el cual entendió que eso era viable y bueno y ahora lo saca?”.

“Este no era el momento para decir que no. Hay que explicarle a la ciudadanía por qué se retiran del negocio pero no de las obligaciones comprometidas,” subrayó Cardona. Además, cuestionó el hecho de que UTE deba comprar energía por 15 años a un precio que duplica el costo establecido en la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde.

La ministra designada también advirtió que el proyecto aún no cuenta con financiamiento ni clientes, por lo que pidió prudencia antes de comprometer recursos públicos. “Si no hay proyecto, no tomen decisiones en las empresas públicas,” afirmó.