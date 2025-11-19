Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Udelar | Cancela | reasignaciones

Presupuesto

Udelar buscará convencer a los Senadores de que se reasignen más recursos

“Creemos que dentro de las reasignaciones del Senado, la universidad va a tener un lugar, como ya tuvo en Diputados”, dijo el rector de Udelar Héctor Cancela.

El rector de la Udelar, Héctor Cancela.

El rector de la Udelar, Héctor Cancela.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La intergremial universitaria se movilizará desde la mañana de este miércoles en los alrededores del Palacio Legislativo para acompañar a la delegación de la Universidad de la República (Udelar), encabezada por el rector Héctor Cancela, que comparecerá a partir de las 10:00 horas a la comisión del Senado que analiza el proyecto de ley de presupuesto nacional.

El objetivo de la universidad es lograr convencer a los senadores de que, así como ocurrió en Diputados, se reasignen más fondos para sus arcas, pese a estar muy lejos del objetivo. Udelar pidió para que este quinquenio una suba presupuestal de 52%. Con el mensaje del Poder Ejecutivo, la universidad pública había llegado a un incremento de 1,8%, y tras las reasignaciones votadas en Diputados subió a 2,8%.

Representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Asociación de Docentes de la Udelar (ADUR), la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la Udelar (Affur) y la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas (UTHC), se movilizarán afuera del Palacio Legislativo desde las 09:30 horas, tal como ocurrió en la misma comparecencia, en Diputados. ADUR, en tanto, realizará hoy un paro parcial, de 9:00 a 13.00 horas.

A nivel universitario hubo un insistente pedido a la administración de Yamandú Orsi de que envíe un mensaje complementario para incrementar el presupuesto. No obstante, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, descartó esta opción en una reunión en Torre Ejecutiva con la intergremial universitaria.

En un contexto presupuestal más restrictivo de lo esperado por parte de autoridades universitarias y los sindicatos, en los últimos días se dieron varias ocupaciones de facultades, convocadas principalmente por estudiantes. En paralelo, Cancela se reunió con Orsi y con legisladores de todos los partidos buscando lograr un mayor presupuesto.

Ante este último intento de alcanzar los fondos que hará Cancela ante el Senado, distintos actores universitarios acompañarán la citación en el Parlamento.

El incremento obtenido en Diputados tras una serie de reasignaciones fue una mejora, pero muy magra en relación a lo pedido. En la cámara baja, de $ 500 millones de incremento que se votaron para todo el presupuesto, Udelar se llevó $ 285 millones.

Reasignaciones por unos $ 300 millones

“Creemos que dentro de las reasignaciones del Senado, la universidad va a tener un lugar, como ya tuvo en Diputados”, dijo el rector de Udelar Héctor Cancela, previo a su comparecencia al Senado.

En Diputados, Udelar alcanzó $ 285 millones extra, más de la mitad del total de las reasignaciones votadas. Ese monto se desglosó en $ 95 millones para becas estudiantiles, $ 70 millones para los centros universitarios del Interior, $ 60 millones orientados al régimen de dedicación total y $ 60 millones para el Hospital de Clínicas.

En el Senado, se prevén reasignaciones por unos $ 300 millones para todas las áreas estatales. Si bien está previsto incrementar el presupuesto para Udelar, no se manejan cifras concretas por ahora.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar