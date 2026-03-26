¿Una diputada para los uruguayos o para su propia agenda?

Discurso contra Cuba

En sus primeras declaraciones, Aguilera puso un énfasis marcado en la situación política de Cuba, su país de origen. Conceptos como “dictadura”, “represión” y “miedo” han ocupado un lugar central en su discurso. Este posicionamiento es legítimo en términos personales, pero plantea interrogantes sobre sus prioridades como legisladora en Uruguay.

El foco en la política cubana contrasta con las dificultades concretas que enfrentan miles de inmigrantes en el país, que tienen procedencias diversas. Entre las problemáticas más frecuentes están el acceso a documentación, inserción laboral, vivienda y servicios básicos. Estos desafíos, que forman parte del día a día de la población migrante, han tenido menor presencia en la agenda pública inicial de la diputada.

Según declaraciones que ella misma ha brindado a la infinidad de medios de comunicación que la han requerido, su gestión se centrará en facilitar los trámites para obtener documentación para los migrantes, generar oportunidades de acceso a la vivienda, propulsar la inserción laboral y el acceso a servicios básicos de salud e incluso elaborar un proyecto de residencia por arraigo, todas iniciativas que podrían colaborar en algo con la fragilidad en la cual viven decenas de miles de migrantes en Uruguay. Pero hasta ahora, de todos estos anuncios, nada.

Un debate interesante

Uruguay es un reconocido históricamente por su tradición de apertura y respeto a la autodeterminación de los pueblos, pero en estos casos, y por lo visto hasta ahora, debe enfrentar una discusión más amplia que refiere al rol de sus representantes electos en relación con agendas internacionales. ¿Debe un escaño parlamentario servir casi exclusivamente como plataforma para posicionamientos sobre otros países, o concentrarse exclusivamente en los asuntos internos? Es un debate interesante aunque en general ausente en nuestro país.

La cuestión de fondo es política y ética. Quienes acceden a cargos electivos lo hacen con el mandato de representar a la ciudadanía que los eligió y a la sociedad que integran, no necesariamente a las agendas externas pura y exclusivamente.

La realidad material de los hechos de la “gestión” legislativa de Leydis hasta ahora dista mucho de las preocupaciones habituales de los uruguayos y solo el tiempo dirá si su gestión logra equilibrar convicciones personales con las demandas de la realidad local, o si su perfil político se consolidará más como una voz de denuncia internacional que como una representante enfocada en los desafíos del país que hoy integra.