Uruguay asume presidencia de importante programa de cooperación y desarrollo de la OCDE

El tercer pilar se enfocará en fortalecer las instituciones y la gobernanza pública a través de buenas prácticas y una sólida cultura de integridad, buscando que los países fortalezcan la confianza en sus instituciones. Finalmente, el cuarto objetivo es garantizar la sostenibilidad ambiental, impulsando políticas racionales e incentivos sólidos para la gestión sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas.

En el marco de su participación, la subsecretaria Csukasi sostuvo importantes reuniones bilaterales. Se encontró con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, para discutir oportunidades de profundizar la cooperación entre Uruguay y la organización, priorizando iniciativas que fortalezcan la calidad institucional, la gobernanza y el desarrollo sostenible en la región. Además, se reunió con la vicepresidenta de Países e Integración Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Anabel González, y con directoras clave del Centro de Desarrollo y de Gobernanza Pública de la OCDE, como Ragnheidur Elin Arnadottir y Elsa Pilichowski.