Uruguay asumió formalmente la copresidencia del Programa Regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para América Latina y el Caribe (LAC). El país compartirá el liderazgo de este ámbito con Costa Rica durante un período de tres años, coordinando la agenda de cooperación y desarrollo económico regional hasta 2028.
Junto a Costa Rica
Uruguay asume presidencia de importante programa de cooperación y desarrollo de la OCDE
Los esfuerzos de Uruguay se centrarán en el aumento de la productividad y la mejora de la inclusión social.