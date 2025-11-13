Hacete socio para acceder a este contenido

Junto a Costa Rica

Uruguay asume presidencia de importante programa de cooperación y desarrollo de la OCDE

Los esfuerzos de Uruguay se centrarán en el aumento de la productividad y la mejora de la inclusión social.

Por Redacción Caras y Caretas

Uruguay asumió formalmente la copresidencia del Programa Regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para América Latina y el Caribe (LAC). El país compartirá el liderazgo de este ámbito con Costa Rica durante un período de tres años, coordinando la agenda de cooperación y desarrollo económico regional hasta 2028.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, presidió la 21.ª reunión del Comité Ejecutivo del programa junto con el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovarse. En su intervención, la subsecretaria aseguró que Uruguay "continuará trabajando en el fortalecimiento del programa, asegurando que las acciones respondan a los verdaderos intereses de los países de la región y redunden en el beneficio de sus pueblos."

Prioridades estratégicas y cooperación profunda

Los esfuerzos coordinados por ambos países se basarán en cuatro líneas estratégicas diseñadas para el desarrollo sostenible e inclusivo en LAC. La primera prioridad se centrará en aumentar la productividad mediante un mejor apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para lograr una mayor participación en las cadenas de valor regionales y globales. En segundo lugar, se buscará mejorar la inclusión social garantizando más y mejor acceso a los mercados laborales, las competencias, el transporte público y la tecnología.

El tercer pilar se enfocará en fortalecer las instituciones y la gobernanza pública a través de buenas prácticas y una sólida cultura de integridad, buscando que los países fortalezcan la confianza en sus instituciones. Finalmente, el cuarto objetivo es garantizar la sostenibilidad ambiental, impulsando políticas racionales e incentivos sólidos para la gestión sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas.

En el marco de su participación, la subsecretaria Csukasi sostuvo importantes reuniones bilaterales. Se encontró con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, para discutir oportunidades de profundizar la cooperación entre Uruguay y la organización, priorizando iniciativas que fortalezcan la calidad institucional, la gobernanza y el desarrollo sostenible en la región. Además, se reunió con la vicepresidenta de Países e Integración Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Anabel González, y con directoras clave del Centro de Desarrollo y de Gobernanza Pública de la OCDE, como Ragnheidur Elin Arnadottir y Elsa Pilichowski.

