Uruguay consolida liderazgo logístico: Costa Oriental inaugura el mayor centro de almacenaje en zona franca

Costa Oriental, que cuenta con una trayectoria de 40 años operando en el régimen de zonas francas, emplea actualmente a 150 trabajadores permanentes y 80 zafrales. Con esta nueva obra, la compañía alcanza una infraestructura de más de 50.000 metros cuadrados de depósitos situados en la Ruta 8, en los que operan más de 100 empresas, en su mayoría internacionales. Estas instalaciones brindan soluciones especializadas para sectores críticos como la farmacosmética, los productos industriales y el consumo masivo.

El complejo logístico cuenta actualmente con una capacidad de más de 40.000 posiciones de pallets y dispone de un área de 4,5 hectáreas adicionales para continuar su expansión en el futuro. De esta manera, Costa Park V se posiciona no solo como un centro de almacenaje, sino como una herramienta clave para la preparación logística intensiva y la gestión de grandes volúmenes de mercadería en la región.