La infraestructura logística de Uruguay dio un salto cualitativo con la inauguración de Costa Park V, el nuevo centro logístico de la empresa Costa Oriental ubicado en el predio de Zonamérica. Esta expansión de 10.000 metros cuadrados representa un incremento del 25% en la capacidad total de la firma, consolidándola como la plataforma de zonas francas más grande del territorio nacional y un nodo estratégico de relevancia regional.
Inversiones
Uruguay consolida liderazgo logístico: Costa Oriental inaugura el mayor centro de almacenaje en zona franca
El presidente Yamandú Orsi inauguró Costa Park V, el mayor centro logístico en zona franca de Uruguay, que suma 10.000 m² a la capacidad exportadora.