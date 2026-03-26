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Política Uruguay | zona franca |

Inversiones

Uruguay consolida liderazgo logístico: Costa Oriental inaugura el mayor centro de almacenaje en zona franca

El presidente Yamandú Orsi inauguró Costa Park V, el mayor centro logístico en zona franca de Uruguay, que suma 10.000 m² a la capacidad exportadora.

Uruguay y el polo de logística

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La infraestructura logística de Uruguay dio un salto cualitativo con la inauguración de Costa Park V, el nuevo centro logístico de la empresa Costa Oriental ubicado en el predio de Zonamérica. Esta expansión de 10.000 metros cuadrados representa un incremento del 25% en la capacidad total de la firma, consolidándola como la plataforma de zonas francas más grande del territorio nacional y un nodo estratégico de relevancia regional.

En el marco de la inauguración, el presidente de la República, Yamandú Orsi, celebró que empresas con visión de futuro decidan invertir y posicionarse en el país a pesar de un contexto internacional marcado por la incertidumbre. El mandatario destacó que este tipo de apuestas industriales transmiten tranquilidad y confirman la confianza que el mundo deposita en Uruguay, subrayando que cuando existen empresas y ciudadanos que proyectan lo que viene, es una señal clara de que el país transita por el camino correcto.

Orsi y la inversión

Orsi remarcó que la decisión de expandirse implica riesgo y desafío, pero se apoya en una base sólida construida sobre una historia de confianza institucional. El presidente valoró especialmente que, en el diálogo con las autoridades de la empresa, el enfoque principal estuvo puesto en el crecimiento a largo plazo, lo que reafirma la vocación de Uruguay como un destino seguro y previsible para la inversión extranjera y nacional.

Costa Oriental, que cuenta con una trayectoria de 40 años operando en el régimen de zonas francas, emplea actualmente a 150 trabajadores permanentes y 80 zafrales. Con esta nueva obra, la compañía alcanza una infraestructura de más de 50.000 metros cuadrados de depósitos situados en la Ruta 8, en los que operan más de 100 empresas, en su mayoría internacionales. Estas instalaciones brindan soluciones especializadas para sectores críticos como la farmacosmética, los productos industriales y el consumo masivo.

El complejo logístico cuenta actualmente con una capacidad de más de 40.000 posiciones de pallets y dispone de un área de 4,5 hectáreas adicionales para continuar su expansión en el futuro. De esta manera, Costa Park V se posiciona no solo como un centro de almacenaje, sino como una herramienta clave para la preparación logística intensiva y la gestión de grandes volúmenes de mercadería en la región.

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