Uruguay denunció en la OEA la violación del derecho internacional por parte de EE.UU.

"Uruguay reafirma la importancia de respetar el derecho internacional. Este tipo de acciones constituyen un precedente altamente preocupante para la paz y para la seguridad internacional y ponen en riesgo a la población civil y afectan notablemente la estabilidad regional", añadió.

En tanto, instó a que la situación se resolviera a través de los medios pacíficos. "Uruguay reitera que la situación de Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas: mediante el diálogo, la negociación, procesos que deben ser liderados por las y los venezolanos, así como la soberanía plena sobre los recursos naturales o estratégicos de Venezuela", remarcó.

Lubetkin se comunicó con su par venezolano

Tras la captura de Maduro, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se comunicó con su par venezolano, Yván Gil, donde acordaron el repudio a la violación de su soberanía.

"Hemos mantenido un diálogo con el canciller Mario Lubetkin acerca de la grave agresión contra Venezuela orquestada por el Gobierno de Donald Trump, que desprecia el derecho internacional, la soberanía del pueblo venezolano, la Carta de la ONU y el principio de Zona de Paz en nuestra región caribeña y latinoamericana", publicó en sus redes sociales el canciller venezolano.

En ese sentido, aseguró que acordaron enfáticamente en la "urgente necesidad de que toda la región repudie esta grave violación a nuestra soberanía".