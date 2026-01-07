Uruguay denunció en la OEA la violación del derecho internacional por parte de EE.UU.

En la sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el representante uruguayo, Edison Lanza, habló sobre el ataque a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores - también diputada del país bolivariano-, y reafirmó la postura del Uruguay en contra de la violación del derecho internacional y de la soberanía de los países.
"Uruguay desea reiterar su firme apego a los principios fundamentales del derecho internacional, en particular al uso y la amenaza de la fuerza, al respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a la independencia política de los Estados, consagrados en las cartas de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos", sentenció Lanza.
En ese sentido, recordó que el país nunca ha reconocido a Maduro como presidente de Venezuela tras las elecciones de 2024. "Nuestra postura ha sido clara y reiterada respecto al no reconocimiento de los resultados de las elecciones nacionales del 28 de julio de 2024 y la existencia de graves violaciones a los derechos humanos constatadas en ese país por los organismos internacionales", sentenció.
"Uruguay reafirma la importancia de respetar el derecho internacional. Este tipo de acciones constituyen un precedente altamente preocupante para la paz y para la seguridad internacional y ponen en riesgo a la población civil y afectan notablemente la estabilidad regional", añadió.
En tanto, instó a que la situación se resolviera a través de los medios pacíficos. "Uruguay reitera que la situación de Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas: mediante el diálogo, la negociación, procesos que deben ser liderados por las y los venezolanos, así como la soberanía plena sobre los recursos naturales o estratégicos de Venezuela", remarcó.
Lubetkin se comunicó con su par venezolano
Tras la captura de Maduro, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se comunicó con su par venezolano, Yván Gil, donde acordaron el repudio a la violación de su soberanía.
"Hemos mantenido un diálogo con el canciller Mario Lubetkin acerca de la grave agresión contra Venezuela orquestada por el Gobierno de Donald Trump, que desprecia el derecho internacional, la soberanía del pueblo venezolano, la Carta de la ONU y el principio de Zona de Paz en nuestra región caribeña y latinoamericana", publicó en sus redes sociales el canciller venezolano.
En ese sentido, aseguró que acordaron enfáticamente en la "urgente necesidad de que toda la región repudie esta grave violación a nuestra soberanía".