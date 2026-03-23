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Política portaviones |

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Uruguay en la agenda de la gira que fuerzas navales de EEUU realizarán por el continente

Señala el Comando Sur que Uruguay figura en los "planes de encuentros" con la flotilla que realiza la gira, sin aclarar de que tipo serán esos encuentros.

El USS NImitz, un gigante de 333 metros de eslora, de gira por el continente.

El USS NImitz, un gigante de 333 metros de eslora, de gira por el continente.
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Por Fabián Tapia

Uruguay figura en la agenda de actividades que el portaviones estadounidense USS Nimitz realizará durante su gira por América Latina, según se desprende de la información dada a conocer por el Comando Sur al confirmar el recorrido de la embarcación.

El Nimitz anclará en puertos de cuatro países en los próximos meses y tendrá actividades con las fuerzas de 10 naciones de la región.

La nave, que llevará varios aviones y helicópteros y estará acompañada del destructor USS Gridley, visitará Brasil, Chile, Panamá y Jamaica, según el comunicado de la Cuarta Flota, consignado por la cadena CNN. Las embarcaciones circunnavegarán el continente.

Además, la gira tiene planes de encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, agrega CNN, que no aclara el alcance de esos encuentros.

Gira de portaviones

Indica el Comando Sur que el despliegue Southern Seas 2026 "ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestras naciones socias en todo el dominio marítimo”.

“Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un ejemplo brillante de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes”, agregó.

Según el Comando Sur, la gira “fomentará la buena voluntad, fortalecerá las alianzas marítimas, contrarrestará las amenazas y fortalecerá nuestro equipo”.

Monstruo del mar

El USS Nimitz, que lleva su nombre en homenaje al comandante de las fuerzas navales de EEUU en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, mide unos 333 metros de largo y tiene capacidad para 90 aeronaves. Los portaviones de esta clase son considerados como "la cúspide de la proyección móvil del poder aéreo naval y la presencia operativa avanzada. Ningún otro sistema de armas posee la capacidad de respuesta”.

A su vez, el destructor USS Gridley proporciona defensa avanzada y apoyo operativo, equipado con sistemas de radar y misiles de alta tecnología para enfrentar amenazas. Ambas embarcaciones cuentan en conjunto con capacidad de transportar a unos 6.000 tripulantes.

(En base a CNN)

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