Uruguay niega a Minerva la compra de tres plantas frigoríficas

Minerva Foods, que opera en Uruguay desde 2011, tenía intención de sumar tres frigoríficos (La Caballada, Establecimiento Colonia e Inaler) a los cuatro que ya tiene en el país (PUL, Frigorífico Carrasco, Frigorífico Canelones y BPU).

Luego de la resolución se abrirá un período en el que la empresa podría apelar la resolución ante el ministerio.

Minerva Foods, el mayor exportador de carne vacuna de Sudamérica, anunció en agosto pasado la compra de 16 plantas de su rival Marfrig en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, en una transacción por más de 1.500 millones de dólares que requería la aprobación por los reguladores de la competencia de cada país.

ARU y Lacalle Pou

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) también le había manifestado su preocupación al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por la concentración de poder que implicaba el negocio de Minerva Foods.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo a principios de setiembre de 2023 que esperaba una rápida decisión de la Coprodeco y expresó entonces su preocupación por la operación. “Las decisiones de un gobierno, en este caso, no pueden ser caprichosas. Si esto genera o no algún tipo de concentración, no monopolio pero sí concentración, le corresponde a Defensa Comercial”, afirmó.

“Yo tengo mi opinión, esperemos el análisis profesional y técnico de Defensa de la Competencia y ahí el Poder Ejecutivo va a tomar una decisión basado en esos elementos”, remarcó.