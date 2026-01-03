Uruguay rechazó intervención militar en Venezuela

Luego de los bombardeos ocurridos esta madrugada en Venezuela que terminaran con la aparente detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay se expresó a través de un comunicado:
"El Gobierno de la República Oriental del Uruguay está siguiendo con atención y seria preocupación, los acontecimientos que desde las últimas horas se vienen reportando desde Venezuela, que incluyen ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana.
Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la interveción militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región.
Cancillería en contacto con el Consulado
La Cancillería uruguaya está en permanente contacto con nuestro Consulado en Caracas pendiente de la situación de la comunidad de compatriotas en Venezuela, así como de nuestro personal consular y administrativo que se encuentran en buen estado de salud.
Llamamos a las autoridades de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación.