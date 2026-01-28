Uruguay y Brasil crearán un centro de investigación e innovación en "Ciencias de la Vida"

* Uso compartido de infraestructura científica.

* Contará con una gobernanza binacional que garantizará la corresponsabilidad y el beneficio mutuo entre los países.

Una idea de Lula y el "Pepe" Mujica

En su intervención, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó la voluntad política clara para profundizar la cooperación con Brasil en áreas estratégicas.

El secretario de Estado recordó el diálogo entre el expresidente José Mujica y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, para promover un centro educativo de estas características y que fue ratificado por los actuales mandatarios de ambos países, quienes ubicaron a la ciencia y la innovación como pilares del desarrollo sostenible.

El jerarca afirmó que, ante un contexto internacional complejo e incierto, apostar por la cooperación científica es una decisión estratégica que otorga mayor autonomía a la región. En este sentido, subrayó que el centro propone una forma renovada de trabajo basada en la igualdad y el beneficio mutuo, con el objetivo de robustecer la soberanía científica regional y dialogar con la comunidad internacional.

Asimismo, hizo hincapié en que las ciencias de la vida son fundamentales para abordar desafíos globales como la salud, la seguridad alimentaria y el cuidado del ambiente. “Avanzar de forma conjunta permitirá orientar el conocimiento hacia una mejora efectiva en la calidad de vida de ambos pueblos”, aseguró.

Mahía: "Consolidar la integración regional como motor del futuro"

Por último, destacó que el acuerdo parte de una concepción del conocimiento como bien público: “Promover una ciencia abierta y colaborativa es una decisión política clave para democratizar el saber, fortalecer la resiliencia social y consolidar la integración regional como motor del futuro”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Luciana Barbosa de Oliveira Santos, manifestó su satisfacción por la firma de este acuerdo, al que calificó como un marco fundamental para la ciencia y la tecnología de ambos países.

La jerarca remarcó que este acto cumple con el compromiso asumido por el presidente Lula da Silva ante el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, durante la reciente Cumbre del Mercosur.

Asimismo, la ministra recordó el legado del expresidente Mujica en favor de la autonomía regional y subrayó que Uruguay y Brasil deben ser un ejemplo de autodeterminación para superar la dependencia.

La ministra brasileña enfatizó que desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las emergencias sanitarias no reconocen fronteras, por lo que la cooperación internacional es la única respuesta adecuada.