Orsi valoró reducción de pobreza: "Mejora importante" y el compromiso de seguir avanzando

Según el mandatario, "es una mejora importante", pero reconoció que "falta mucho". "Mi compromiso es seguir trabajando para que el crecimiento, el empleo y las políticas públicas mejoren las condiciones de vida para cada vez más uruguayos y uruguayas", enfatizó.

Estimaciones del INE

De acuerdo con las estimaciones del INE, el 14,8% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, distribuida en el 11,6% de los hogares que existen en el país. Esto representa una disminución de 2,9 y 2,3 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con el mismo período de 2025, así como de 1,8 en ambos casos si se los compara con el informe anterior, correspondiente al año 2025 en su totalidad. Cabe aclarar que el INE también conforma un índice de pobreza multidimensional, que se sirve de otros elementos más allá de los ingresos de los hogares, y que estimó en 18,7% el año pasado.

Por su parte, 1% de las personas y 1,2% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia. Según el INE, esto implica que 12 de cada 1.000 personas “no alcanzan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas”. En este caso, la diferencia es de 0,9 y 0,3 puntos menos, respectivamente, si se la compara con el primer semestre de 2025, y de 0,7 y 0,1 respecto del total estimado para ese año.