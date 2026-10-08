Orsi no tocó con vice salvadoreño el modelo de seguridad de Bukele

En el ámbito regional, que es la razón de la visita, el canciller recordó que El Salvador se está convirtiendo en “un respaldo enorme” para Uruguay en el ámbito de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Mencionó temas como la Secretaría General de Naciones Unidas, temas de desarrollo económico, estabilidad democrática y seguridad.

Félix Ulloa agradeció la cortesía del presidente Yamandú Orsi por recibirlo y recordó los distintos encuentros que mantuvo con Lubetkin en el último tiempo, instancias en las que hablaron sobre la necesidad de un diálogo bilateral como el mantenido en esta jornada.

Asimismo, explicó que intercambiaron con el presidente sobre las conversaciones avanzadas para fortalecer el proyecto de Celac como espacio regional a nivel de América Latina y El Caribe. “Teniendo Uruguay la presidencia, nosotros como país queremos fortalecer, apoyar y acompañar las iniciativas de Uruguay”, dijo.

La agenda de Ulloa en territorio uruguayo incluyó encuentros con representantes de las principales fuerzas políticas, parlamentarios, intendencias, además de una visita al departamento de Colonia.

En el marco de su visita, el vicepresidente firmará, como rector de la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública de su país, un memorando de entendimiento con ITC, empresa de consultoría de Antel, de dos años de duración.

Félix Ulloa, se reunió este miércoles con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y aseguró que durante el encuentro no se habló sobre la posibilidad de aplicar en Uruguay el modelo de seguridad impulsado por el gobierno de Nayib Bukele.

No se tocó el tema seguridad

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, se reunió este miércoles con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y aseguró que durante el encuentro no se habló sobre la posibilidad de aplicar en Uruguay el modelo de seguridad impulsado por el gobierno de Nayib Bukele.

El vicepresidente Félix Ulloa fue consultado sobre si Orsi había mostrado interés en implementar el modelo salvadoreño o tomar algunas de sus ideas, Ulloa respondió: “No, para nada. Hemos hablado de otros temas. Entiendo yo que Uruguay tiene su propia institucionalidad y sabrá cómo lidiar con su problema”.

El vicepresidente salvadoreño agregó que su país está dispuesto a compartir su experiencia si Uruguay lo solicita. “Si algún día se nos solicita asistencia técnica o que compartamos nuestra metodología, estamos dispuestos a hacerlo con Uruguay, con cualquier otro país hermano”, señaló.

Ante la consulta sobre si durante la reunión había existido algún planteo concreto sobre seguridad, Ulloa insistió: “No hubo ninguna pregunta sobre eso. Absolutamente ninguna”. También afirmó que “seguridad pública no es un tema que esté en la agenda”.