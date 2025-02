Valentina Dos Santos no será candidata a la Intendencia de Artigas

Los comandados por el ex ministro de Defensa se reunieron en Atlántida y se pusieron intransigentes, quieren elegir ya un nuevo Directorio fuerte con Javier García como Presidente y coincidieron en la negativa de habilitarle el uso del Lema a Valentina Dos Santos.

Este último domingo se reunió Aire Fresco en el Club Punta del Este. Allí y con la presencia de Senadores electos, Intendentes y un discurso muy esperado de Álvaro Delgado, fijaron posición. Adhirieron a la opinión de los herreristas y priorizaron la campaña electoral de mayo próximo. Las nuevas autoridades partidarias, entendieron que es un tema a resolver después de las departamentales.

La decisión de Aire Fresco, puso un freno al deseo de Javier García, de sentarse en la Silla del caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate, rápidamente... Tendrá que esperar unos meses y negociar porque Aire Fresco es mano en la máxima autoridad de los blancos la Honorable convencion.

Álvaro Delgado dijo en su alocución que "era un decisión dolorosa, pero que Aire Fresco también mantendría la inhabilitación del uso del Lema partidario a la artiguense.

El Plan B

Así llegaron los blancos al Directorio; perdió Javier García, habrá nuevas autoridades después de las departamentales y todos por unanimidad no aceptaron el apriete de la juntada de firmas de Valentina y su barra de Artigas Adelante, no podrá usar el Lema y no será candidata...

Juana sabe que su agrupación tiene un Plan B y promoverá al ex Alcalde de Gomensoro, Carlos Federico Arbiza que renunció a la alcaldía norteña.

Vale y su gente saben que se les viene la noche, los 30 mil votos de la familia Caram están a la deriva y todos quieren manotear ese botín...