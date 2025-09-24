Venezuela evalúa aplicar decreto para responder frente a las amenazas de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy que el gobierno evalúa la posibilidad de decretar el Estado de Conmoción Exterior, como respuesta a las recientes amenazas y la creciente hostilidad por parte de Estados Unidos.
El decreto, de carácter constitucional, tiene como objetivo principal activar a la nación completa para defender la soberanía del país. “Toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana, para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra de Venezuela”, afirmó el mandatario.
Maduro enfatizó que el pueblozolano está unido y listo para defender su soberanía. "Venezuela jamás será humillada por ningún imperio", expresó, destacando la necesidad de que los poderes públicos se activen de manera intensa para enfrentar este momento histórico.
La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, complementó el mensaje del presidente, afirmando que el pueblo venezolano está pre veneparado para defender la patria con un alto nivel de conciencia. Subrayó la "inmensa dignidad y gigante determinación" de la nación y su lealtad al legado del Libertador Simón Bolívar.
Esta medida se considera una respuesta a las agresiones de Estados Unidos, que hace más de un mes desplegó barcos militares en el mar Caribe. El decreto otorgaría un marco legal a las acciones del gobierno bolivariano ante un posible ataque militar contra la soberanía de la nación.
(Con información de Telesur)