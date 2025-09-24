Venezuela evalúa aplicar decreto para responder frente a las amenazas de EEUU

El decreto, de carácter constitucional, tiene como objetivo principal activar a la nación completa para defender la soberanía del país. “Toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de toda la fuerza de la sociedad venezolana, para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra de Venezuela”, afirmó el mandatario.