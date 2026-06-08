Ventas a EEUU alcanzaron máximo histórico en 2025, destacó Lubetkin

Por otra parte, EEUU, fue el principal destino de las carnes uruguayas, con a 80.000 toneladas por encima de la cuota, lo que representa un crecimiento del 33% con respecto al 2024.

Otros bienes con ventas al alza hacia ese mercado son los aparatos médicos, con un crecimiento del 33% en relación al año anterior; la celulosa, con un 16% de aumento, y el concentrado de bebida con un promedio en los últimos 10 años de más de 1 millón de dólares, detalló el ministro de Relaciones Exteriores.

08.06.26 - Lubetkin

Relación estratégica

Lubetkin sostuvo que la relación comercial con EEUU es sólida y debe profundizarse con acciones concretas y colaboración público-privada, apostando a la diversificación, innovación y sectores como tecnología, salud y servicios.

El ministro destacó especialmente el acuerdo marco sobre comercio e inversiones (TIFA) entre Uruguay y EEUU que, a su entender, ha fortalecido la confianza bilateral y las posibilidades de inversiones.

Además, el canciller destacó la importancia de cuatro sectores clave en la relación comercial entre Uruguay y EEUU:

Comercio: crecimiento sostenido y confianza mutua.

Innovación: factor determinante para profundizar el desarrollo comercial bilateral.

Inversiones: enfoque en inversiones de calidad, solidez y alto impacto para el desarrollo a largo plazo.

Servicios: liderazgo estadounidense en áreas como tecnologías de la información, audiovisuales y economía creativa.

EEUU es el principal socio comercial en servicios de Uruguay, con el 78% de las exportaciones de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) dirigidos a ese país, unos 1.812 millones de dólares, informó Lubetkin.