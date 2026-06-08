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Política ventas | Mario Lubetkin | Exportaciones

US$ 1.553 millones

Ventas a EEUU alcanzaron máximo histórico en 2025, destacó Lubetkin

"EEUU es un socio fundamental", sostuvo Mario Lubetkin, durante un evento de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, donde el canciller destacó el crecimiento de 30% de las exportaciones a ese país en 2025.

Mario Lubetkin celebró récord de exportaciones a EEUU.&nbsp;

Mario Lubetkin celebró récord de exportaciones a EEUU. 

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Por Redacción Caras y Caretas

Uruguay aspira a posicionarse como centro regional de conocimiento e innovación. Con este objetivo, Estados Unidos (EEUU) es un socio fundamental, sostuvo el canciller, Mario Lubetkin, durante el almuerzo de trabajo de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. El jerarca destacó el crecimiento de un 30% en 2025 de las exportaciones a ese país con respecto al año anterior.

Récord de exportaciones a EEUU en 2025

En 2025, Uruguay alcanzó un récord de exportaciones de bienes a Estados Unidos, con US$ 1.553 millones, un 30% más que en 2024. Las exportaciones de servicios TIC sumaron US$ 812 millones.

El sector audiovisual, aunque representa cifras menores (US$ 28 millones), tiene un efecto multiplicador sobre otros sectores y contribuye al posicionamiento internacional del país.

Por otra parte, EEUU, fue el principal destino de las carnes uruguayas, con a 80.000 toneladas por encima de la cuota, lo que representa un crecimiento del 33% con respecto al 2024.

Otros bienes con ventas al alza hacia ese mercado son los aparatos médicos, con un crecimiento del 33% en relación al año anterior; la celulosa, con un 16% de aumento, y el concentrado de bebida con un promedio en los últimos 10 años de más de 1 millón de dólares, detalló el ministro de Relaciones Exteriores.

08.06.26 - Lubetkin

Relación estratégica

Lubetkin sostuvo que la relación comercial con EEUU es sólida y debe profundizarse con acciones concretas y colaboración público-privada, apostando a la diversificación, innovación y sectores como tecnología, salud y servicios.

El ministro destacó especialmente el acuerdo marco sobre comercio e inversiones (TIFA) entre Uruguay y EEUU que, a su entender, ha fortalecido la confianza bilateral y las posibilidades de inversiones.

Además, el canciller destacó la importancia de cuatro sectores clave en la relación comercial entre Uruguay y EEUU:

Comercio: crecimiento sostenido y confianza mutua.

Innovación: factor determinante para profundizar el desarrollo comercial bilateral.

Inversiones: enfoque en inversiones de calidad, solidez y alto impacto para el desarrollo a largo plazo.

Servicios: liderazgo estadounidense en áreas como tecnologías de la información, audiovisuales y economía creativa.

EEUU es el principal socio comercial en servicios de Uruguay, con el 78% de las exportaciones de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) dirigidos a ese país, unos 1.812 millones de dólares, informó Lubetkin.

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