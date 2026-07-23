Fucvam: demora en devolución de dinero se debe a ineficaz mecanismo instalado

Por lo tanto, "hay falta de capacidad de gestión de la propia ANV en el cálculo de algunas cuestiones, hasta el punto que han contratado una empresa tercerizada que también mete la pata".

Director de Vivienda

El tema fue puesto sobre la mesa por el director nacional de Vivienda, Milton Machado, quien declaró a Búsqueda que 44 cooperativas, de 149 afiliadas a Fucvam, llevan reintegrados unos US$ 15 millones para regularizar su situación. “Estamos hablando de menos del 30%, porque el MVOT tiene para cobrar más de US$ 50 millones que quedaron congelados por años”, señaló.

Dicho convenio para regularizar la situación generada por la "huelga" de pagos fue firmado durante la gestión de Raúl Lozano al frente del Ministerio de Vivienda (MVOT).

Fucvam aclara

Ante las declaraciones de Machado, Fucvam emitió un comunicado aclarando sus puntos de vista. Sostiene allí que "la huelga de pagos iniciada por Fucvam reivindicó la rebaja de intereses al préstamo que se había elevado a más del doble durante un gobierno frenteamplista".

Las cooperativas retuvieron los pagos al Estado, pero esos montos, aclara, "están debidamente resguardados en las cuentas paralelas o en las asignadas por el juez mediante el recurso de población; las familias nunca dejaron de pagar".

Aclara que el mecanismo de retorno al control estatal, "y por tanto el reintegro de los dineros", "no fue creado por Fucvam, sino por la propia ANV. Nuestra Federación ha sido muy crítica del mismo y ha intentado aportar para simplificarlo, hacerlo menos burocrático y más expeditivo. La lentitud en los avances no es nuestra responsabilidad".

Más adelante señala no compartir el tono de las declaraciones "en cuanto a que se responsabiliza a nuestro movimiento por la lentitud de los avances. No es la primera vez que Fucvam realiza una huelga de pagos y en todas las oportunidades anteriores los mecanismos creados por el Estado fueron mucho menos engorrosos".

Finalmente, sostiene que "la falta de recursos económicos para la construcción de nuevas viviendas no es responsabilidad de Fucvam, sino de la inexistencia de un verdadero Fondo Nacional de Vivienda que asegure la atención de la demanda del movimiento cooperativo en todas sus dimensiones".