"El Alemán" presenta su nuevo disco este domingo en el Sodre

La función de este domingo, contará con todas las canciones de este nuevo disco, pero además entonará varios de sus grandes éxitos de su carrera como solista, con grandes invitados. Las entradas están a la venta a través de la plataforma de Tickantel, con precios que van desde los $800 a los $2.500.

A lo largo de las últimas semanas, se fueron publicando en las diferentes plataformas sus cuatro últimas canciones que integrarán el disco: “¿Yo quién sería?”, “Canción para agradecer”, “Ofertas para curarse” con Spuntone y Mendaro, y “Kamikazes” que grabó junto a Lu Ferreira.

Su nuevo disco: “¿Yo quién sería?

El artista contó que el nuevo disco lleva el mismo nombre que una de sus más recientes canciones, que será parte de la función de este domingo. En cuanto a esta creación, la calificó como “muy introspectiva” en la cuál se plantea la situaciones a la que uno “lo hacen ser”.

“También habla del miedo a perder ese lugar, que es algo que a muchos nos puede pasar, capaz que a otros no. Otras personas son más inconscientes y van caminando por el mundo sin saber que son amadas o son queridas por una condición y que esa condición en cualquier momento se puede terminar, puede pasar cualquier cosa y ahí dejas de ser quien sos”, agregó.