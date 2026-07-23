Junta de Drogas y Poder Judicial optimizan sistema de remate de bienes decomisados

La importancia de decomisar los bienes al crimen organizado

Durante la ceremonia, Díaz manifestó la importancia de decomisar al crimen organizado “el producto de su trabajo” y destinarlo a la represión y el tratamiento de aquellas personas que usan drogas de forma problemática.

“Hoy damos un paso muy importante”, sostuvo, y destacó la relevancia del convenio suscripto con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), entidad que dispone, en una antigua unidad militar, de un galpón para depositar esos vehículos a fin de refaccionarlos y venderlos antes de que se deterioren.

El jerarca también señaló el alcance del segundo convenio suscrito este jueves para el análisis de drogas incautadas. Resaltó que se procura cumplir con el pedido del Poder Judicial de adquirir un cromatógrafo, instrumento de laboratorio, clave para separar, identificar y cuantificar los componentes de una mezcla química.

“Quiero reafirmar el compromiso de la JND de acceder a esa solicitud porque es crucial para todos tener un mejor análisis de las sustancias incautadas”, subrayó Díaz.

Trabajo interinstitucional, coordinación y cooperación

Por su parte, Rossi se refirió al primer acuerdo con el Poder Judicial, que permitirá rematar con mayor agilidad los vehículos decomisados, que a la fecha son unos 200.

El segundo posibilitará una mayor coordinación entre el Observatorio Uruguayo de Drogas y el Instituto Técnico Forense para profundizar el trabajo vinculado a las drogas de síntesis y el sistema de alerta temprana para detectar drogas emergentes, indicó el jerarca.

El primer acuerdo establece un mecanismo permanente de coordinación para organizar los remates, definir las responsabilidades operativas de cada entidad y garantizar los mayores niveles de eficiencia, transparencia y seguridad jurídica.

En ese contexto, la JND identificará, a través del Fondo de Bienes Decomisados, los vehículos disponibles para remate y dispondrá la logística necesaria para su custodia, traslado y exhibición.

El Poder Judicial gestionará las autorizaciones cuando corresponda, realizará las tasaciones, organizará las subastas públicas y administrará el procedimiento hasta la entrega de los bienes a sus adjudicatarios.