Secuestro de ómnibus: dirigente sindical denunció "falta de respuesta" del 911.

El dirigente sostuvo que entre los trabajadores existe cada vez más temor. “Cada día que salimos, cada vez hay compañeros que tienen más miedo y bueno, por eso se decidió poner una de esas proclamas”, explicó al referirse a la pancarta “Queremos volver a casa”, utilizada durante la movilización hacia el Ministerio del Interior.

El llamado al 911

Costa señaló que uno de los planteos del sindicato tiene que ver con la respuesta del servicio de emergencias 911 durante el episodio que derivó en el secuestro del ómnibus. “Sin duda que hubo una falta de respuesta de 911 hacia el trabajador, sin duda que fue así”, afirmó. Según relató, el trabajador recorrió más de 40 minutos sin que apareciera un móvil policial, pese a que la empresa había realizado una comunicación al servicio de emergencias.

Posteriormente, el 911 se comunicó con el trabajador. Sin embargo, de acuerdo con el relato de Costa, el conductor explicó que no podía hablar debido a la situación que estaba atravesando dentro de la unidad. “Le cortan el teléfono y en ningún momento se vuelven a comunicar con él”, sostuvo.

Costa explicó además que la cooperativa tomó conocimiento de la situación a partir de una comunicación del propio trabajador. “Él se comunica con la empresa y dice que viene teniendo problemas arriba de la unidad, es lo único que puede decir”, relató.

Reclamo por mesa de seguridad

Otro de los planteos fue la incorporación de los trabajadores a las instancias donde se planifican los operativos de seguridad vinculados al fútbol.

Costa explicó que existe una mesa de seguridad, pero hasta ahora funcionaba para partidos considerados de alto riesgo, como los clásicos. El planteo es que los trabajadores puedan participar también de esas conversaciones y conocer con anticipación los riesgos previstos.

Según indicó, en una reunión mantenida con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), los representantes del organismo señalaron que el partido ya había sido catalogado como de alto riesgo. “Ellos ya lo tenían previsto, tanto es así que ellos destinaron 80 funcionarios policiales, contrataron para este partido, sin embargo nosotros no lo teníamos en el radar y bueno parte de eso después fueron las consecuencias”, afirmó.

Para Costa, la participación de los trabajadores permitiría contar con información previa sobre los operativos. “Si nosotros pudiéramos estar en esas conversaciones y estar escuchando también o aportando vamos a tener más información previa a que pasen estos sucesos”, sostuvo.

El dirigente cuestionó además que, pese a que el encuentro había sido considerado de riesgo y se habían destinado efectivos policiales, no existiera un mecanismo de prevención que contemplara el traslado de los hinchas. “Tal cual”, respondió al ser consultado sobre esa situación.

Luego describió lo ocurrido después del episodio: “Y después de que pasa el suceso, pasa el suceso, van al estadio, salen del estadio, se vuelven todo impune”.

Costa señaló que durante la reunión le consultaron al ministro Negro por las medidas que se adoptarían y que el jerarca respondió que se encontraba en curso una investigación. Según relató, el Ministerio estaba descargando información de las cámaras y aguardaría a contar con esos elementos para tomar medidas.

Otras medidas

Entre las medidas anunciadas por el ministro, Costa mencionó la incorporación de drones para tareas de vigilancia. “El ministro nos explicó que ellos acaban de incorporar 10 drones para 10 seccionales que ya los pusieron en funcionamiento”, indicó.

Según explicó, esos dispositivos también serían utilizados durante los fines de semana en los que hubiera actividad futbolística. La finalidad sería monitorear desde el aire los desplazamientos y detectar rápidamente situaciones problemáticas.

“Eso lo que va a hacer es que ellos pueden monitorear desde arriba más rápidamente y si identifican que alguna unidad viene con algún problema mandan los patrulleros automáticamente”, sostuvo.

También se abordó la puesta en funcionamiento del botón de pánico instalado en las unidades de transporte. Costa explicó que el dispositivo ya se encuentra físicamente disponible, pero todavía no funciona debido a la falta de un software de la Intendencia.

“El botón de pánico ya está en las unidades pero no está operativo por la falta de un software de la Intendencia”, afirmó. Según relató, el Ministerio quedó en comunicarse con las empresas y con la Intendencia para avanzar en su habilitación.

Costa indicó que las máquinas instaladas hace aproximadamente dos meses ya incorporaban esa funcionalidad, pero que el software necesario todavía no está terminado.

El mecanismo permitiría que, una vez activado por el trabajador, se abra la cámara de la unidad y la imagen pase a transmitirse en vivo. “En tiempo real van a poder estar viendo qué es lo que pasa arriba de la unidad y no después por vídeos”, explicó.

Consultado sobre si existe descontento de la cooperativa con el Ministerio del Interior, Costa distinguió entre la posición de la empresa y la de los trabajadores. “Desde la cooperativa misma no sé, desde los trabajadores sí”, respondió.

La explicación, según el dirigente, está vinculada a la pérdida de mecanismos de protección que anteriormente estaban disponibles. Entre ellos mencionó el denominado “bus seguro”, mediante el cual efectivos policiales estaban destinados específicamente a la seguridad del transporte.

“Nosotros teníamos mecanismos de protección que hoy no los tenemos, como por ejemplo el bus seguro, que fue una de las cosas que le transmitimos”, señaló.

Costa sostuvo que anteriormente la Policía destinaba oficiales a la Seguridad del Transporte, pero que actualmente esos efectivos ya no están o son pocos. Según explicó, la decisión se tomó porque desde el Ministerio se entiende que las rapiñas disminuyeron. La recuperación de esos efectivos fue uno de los pedidos realizados durante la reunión.

También recordó el funcionamiento de los piquetes policiales durante los días de partido. “Lo que hacía que si nosotros veníamos con algún inconveniente en el camino, nosotros frenábamos donde había un piquete policial y ellos se encargaban de bajar a los que venían causando desmanes y se podía continuar el viaje”, explicó.

A esto sumó un mecanismo de comunicación para situaciones cotidianas. Cuando los trabajadores detectaban una zona particularmente complicada, podían comunicarse con la Policía para solicitar mayor presencia preventiva.

“Nosotros teníamos algunas comunicaciones en las cuales cuando hay alguna zona que estaba complicada, nosotros nos comunicábamos con ellos y ellos mandan más patrullaje como para prevención”, concluyó.