Política

problemas

Vicepresidenta de Vietnam cancela visita a Uruguay en medio de polémica por monumento a Ho Chi Min

El gobierno tenía interés en inaugurar un busto de Ho Chi Min durante la visita de la vicepresidenta de Vietnam, pero la oposición lo impidió.

Busto de Ho Chi Min en medio de la polémica.

 Sputnik
Por Fabián Tapia

La esperada visita de la vicepresidenta de la República Socialista de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, quedó trunca y si bien todavía no hay una explicación oficial para la suspensión, la negativa de la oposición en la Junta Departamental de Montevideo a la instalación de un monumento el líder vietnamita Ho Chi Min estaría en la base de la decisión.

El busto del líder independentista de Vietnam fue una donación de la embajada de ese país en Buenos Aires, en Montevideo no hay, y se preveía colocarlo en la plaza República Socialista de Vietnam, ubicada en avenida José Pedro Varela, frente al Antel Arena.

Pero la oposición se opuso. Tanto blancos como colorados, en bloque, acusaron al vietnamita de violar los derechos humanos, sin presentar ningún argumento. Lo cierto es que el Frente Amplio tiene 18 ediles en la Junta Departamental y necesita 21 votos para aprobar la instalación del monumento.

Visita y adhesión

La suspensión de la visita se da, además, en el contexto de la aprobación por el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) de Uruguay como candidato para iniciar su proceso de adhesión y acceder así a un mercado de cerca de 600 millones de personas, según este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"El CPTPP acaba de aceptar la solicitud de adhesión de Uruguay. Resultados a la vista: trabajo que trasciende gobiernos, a favor de los intereses de Uruguay", publicó en la red social X el canciller Mario Lubetkin.

El CPTPP está integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam, y reúne el 15 por ciento del producto bruto interno (PBI) mundial.

Entre 2022 y 2024, esos países representaron el nueve por ciento del total de las exportaciones uruguayas, que alcanzaron 1,1 mil millones de dólares.

