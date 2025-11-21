Vicepresidenta de Vietnam cancela visita a Uruguay en medio de polémica por monumento a Ho Chi Min

Visita y adhesión

La suspensión de la visita se da, además, en el contexto de la aprobación por el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) de Uruguay como candidato para iniciar su proceso de adhesión y acceder así a un mercado de cerca de 600 millones de personas, según este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"El CPTPP acaba de aceptar la solicitud de adhesión de Uruguay. Resultados a la vista: trabajo que trasciende gobiernos, a favor de los intereses de Uruguay", publicó en la red social X el canciller Mario Lubetkin.

El CPTPP está integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam, y reúne el 15 por ciento del producto bruto interno (PBI) mundial.

Entre 2022 y 2024, esos países representaron el nueve por ciento del total de las exportaciones uruguayas, que alcanzaron 1,1 mil millones de dólares.