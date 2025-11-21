La esperada visita de la vicepresidenta de la República Socialista de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, quedó trunca y si bien todavía no hay una explicación oficial para la suspensión, la negativa de la oposición en la Junta Departamental de Montevideo a la instalación de un monumento el líder vietnamita Ho Chi Min estaría en la base de la decisión.
problemas
Vicepresidenta de Vietnam cancela visita a Uruguay en medio de polémica por monumento a Ho Chi Min
El gobierno tenía interés en inaugurar un busto de Ho Chi Min durante la visita de la vicepresidenta de Vietnam, pero la oposición lo impidió.