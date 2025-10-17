Vicepresidente de Antel detalló las ventajas de gestionar el Antel Arena mediante una subsidiaria

Antel y su estrategia

El jerarca subrayó además que Antel está orientando su estrategia hacia nuevas áreas más allá de la conectividad, fortaleciendo su presencia en la generación de contenidos. En ese sentido, señaló que se trabaja para impulsar Antel TV con nuevas producciones y no descartó que la empresa adquiera los pliegos de la AUF para competir por los derechos de televisación del fútbol.

Por último, Álvarez adelantó que se está trabajando para cubrir más de 200 vacantes y proyectando la dotación de personal hacia 2026, con el objetivo de reforzar las áreas donde se requieren más trabajadores.