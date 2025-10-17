Caso Carrera: Apelaciones ratificó formalización por dos delitos y revocó otro

Según la acusación inicial, Carrera autorizó el uso del Hospital Policial para atender durante tres años a un hombre baleado en La Paloma (Rocha), un civil que no tenía cobertura formal para ser atendido en ese centro, en circunstancias vinculadas a un posible disparo policial.

Además, lo acusaron de haber ordenado el pago de tickets de alimentación con recursos pertenecientes a partidas destinadas originalmente a canastas de fin de año para funcionarios policiales, beneficiando a personas que no cumplían requisitos legales para recibirlos.

Por su parte, Charles Carrera ha cuestionado abiertamente la actuación de la Fiscalía en su caso. En la entrevista con el programa "Legítima Defensa" de Caras y Caretas, un mes atrás de esta sentencia, expresó sus dudas sobre la imparcialidad y el proceso seguido.