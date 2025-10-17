Caso Carrera: Apelaciones ratificó formalización por dos delitos y revocó otro

La Fiscalía, a través de su vocero Javier Benech, informó que el Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno confirmó por unanimidad la formalización de Charles Carrera por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, y a su vez revocó —mediante mayoría de votos— la acusación por falsificación ideológica en carácter de autor mediato.
Según el comunicado, aceptado hoy por el Tribunal de Apelaciones mantendrá su acusación en torno a los dos primeros delitos, mientras que el tercero queda excluido del objeto de la formalización. La fiscal del caso, Sandra Fleitas, fue notificada de la resolución y sigue adelante con la etapa procesal correspondiente.
La causa tiene su origen en hechos ocurridos en 2012, cuando Charles Carrera era director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante el gobierno del Frente Amplio, en la administración liderada por Eduardo Bonomi.
Según la acusación inicial, Carrera autorizó el uso del Hospital Policial para atender durante tres años a un hombre baleado en La Paloma (Rocha), un civil que no tenía cobertura formal para ser atendido en ese centro, en circunstancias vinculadas a un posible disparo policial.
Además, lo acusaron de haber ordenado el pago de tickets de alimentación con recursos pertenecientes a partidas destinadas originalmente a canastas de fin de año para funcionarios policiales, beneficiando a personas que no cumplían requisitos legales para recibirlos.
Por su parte, Charles Carrera ha cuestionado abiertamente la actuación de la Fiscalía en su caso. En la entrevista con el programa "Legítima Defensa" de Caras y Caretas, un mes atrás de esta sentencia, expresó sus dudas sobre la imparcialidad y el proceso seguido.