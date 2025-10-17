Policía lanzó Operativo Boliches para reforzar la seguridad y la convivencia en la noche capitalina

WhatsApp Image 2025-10-17 at 15.37.40

"Seguridad y convivencia ciudadana"

El Subjefe de Policía, Comisario Mayor Carlos Rodríguez, destacó que esta intervención “reafirma el compromiso institucional con la seguridad y la convivencia ciudadana”, y recordó que el operativo responde también a recientes hechos ocurridos en la zona.

En relación a la agresión sufrida por una mujer días atrás, informó que el autor se encuentra plenamente identificado, con orden de captura vigente y que su detención es inminente.

La Alcaldesa Patricia Soria sostuvo que este despliegue es “un puntapié inicial que nos llama a trabajar interinstitucionalmente y en articulación con otras instituciones, con una mirada integral sobre la seguridad y la convivencia”.

Agregó que “el hecho de público conocimiento ocurrido en estos días no puede pasar desapercibido, por eso ahora estaremos recorriendo zonas junto con el Subjefe de Policía”.

Recorrida entre alcaldesa de Municipio B y la Policía

Durante la jornada, las autoridades realizaron una recorrida a pie por calles del barrio, dialogaron con comerciantes y vecinos, y distribuyeron el material informativo “Dónde y cómo denunciar”, elaborado por el Ministerio del Interior y la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP). Este folleto brinda información sobre los canales disponibles para denunciar delitos o situaciones de riesgo.

Tanto la Alcaldesa como las autoridades policiales coincidieron en exhortar a la población a realizar las denuncias, destacando que la participación vecinal es esencial para fortalecer la seguridad barrial.