Blancos inician este sábado etapa de autocrítica por la derrota electoral

Así lo anunció el presidente del PN, Álvaro Delgado, quien comentó que el proceso de autocrítica constará de tres grandes etapas. La primera consta de una presentación realizada por el sociólogo y director de Opción Consultores, Rafael Porzecanski, quien llevó a cabo un análisis del proceso electoral del Partido Nacional.

"El informe elaborado fue hecho con total independencia técnica y será un insumo más del proceso de autocrítica de los nacionalistas. Será un análisis de opinión pública, que aportará una mirada de más largo plazo, no de estrategias de campaña”, explicó Porzecanski, en diálogo con M24. El sociólogo será quien lidere la presentación de los encuentros, ya sea de manera presencial o a distancia.

Los encuentros en total serán cinco, una lógica que responde a la división en cinco en todo el país, cambiando cada sábado por la mañana el lugar de encuentro.

"No tengo ninguna expectativa"

Desde el sector de Delgado, aseguraron a M24 que el proceso de autocrítica tiene intenciones de que sea un espacio de escucha a la gente y recoger la visión de por qué creen que perdieron las elecciones presidenciales. "Será una etapa de análisis con oportunidad de ver qué cosas se pueden corregir, qué cosas hay que reafirmar y qué cosas hay que hacer nuevas en función de las realidades electorales de todo el proceso nacional y departamental de mayo”, dijo Delgado en conferencia de prensa.

Sin embargo, el senador blanco, Sergio Botana, se mostró escéptico al proceso propuesto por el PN. El legislador aseguró que "no tiene mucha confianza" en que el proceso de autocrítica como está planteado sea productivo. En ese sentido, en diálogo con M24, aseguró que prefiere procesos más libres y que no tengan tantos parámetros.

"No tengo ninguna expectativa. Yo pienso que ya se debió hacer la autocrítica cuando tuvo lugar la convención”, señaló y añadió: “La autocrítica se da tarde, no va a tener la mejor convocatoria y era bueno que nos escucháramos entre todos los que reflejamos las distintas realidades del país y sin tapaojos”.