Blancos citarán a la ministra Cardona por cambios en la gestión del Antel Arena

Paz indicó que cuando el complejo se inauguró en noviembre de 2018 en Uruguay no había experticia sobre cómo gestionar un arena. "Por eso, se entendió que la mejor decisión era contratar a una empresa que estuviera en ese rubro y que además pudiera insertarnos en el circuito internacional de espectáculos", afirmó.

El titular de Antel aseguró que la empresa cumplió con la parte de traer su experticia al país pero que en cuanto a traer espectáculos internacionales a Uruguay, "eso no terminó de pasar". Hoy, la gran mayoría de espectáculos nacionales e internacionales son traídos por productores privados nacionales, indicó.

Paz sostuvo que en siete años de gestión, el personal de Antel y del Arena adquirieron la experticia para hacerse de la administración del complejo.

La postura de Raffo

La directora de Antel por el Partido Nacional, Laura Raffo, rebatió la cifra de ahorro manejada por Paz. "Este supuesto ahorro nos puede salir muy caro" afirmó y ejemplificó: "Supongamos que una empresa tiene un muy buen vendedor al que le paga un buen sueldo y un día dice: 'me voy a ahorrar el sueldo del vendedor', pero obviamente también te deja de entrar el dinero que generaba ese vendedor".

Raffo expresó preocupación porque "el Antel Arena lo va a empezar a administrar una compañía de Antel cuyo expertise no es administrar espectáculos, ni deportivos ni musicales, el expertise de esa empresa es hacer consultoría tecnológica, temas de ciberseguridad, inteligencia artificial". "Si hay pérdidas las va a tener que cubrir Antel con el dinero de todos", agregó.