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Política Bolivia | policías | Sebastián Marset

Corrupción policial detrás de Marset

Vicepresidente de Bolivia pidió que se investigue a policías y a exviceministro Johnny Aguilera

Edman Lara apuntó que Marset fue protegido por un capitán de la Policía y por el exviceministro de Bolivia, que en 2023 estuvo en Uruguay para dar una conferencia sobre la búsqueda del uruguayo tras su fuga de Santa Cruz.

Exviceministro del Interior de Bolivia Jhonny Aguilera y Jhonny Diego, exsubdirector de la Policía uruguaya.

Exviceministro del Interior de Bolivia Jhonny Aguilera y Jhonny Diego, exsubdirector de la Policía uruguaya.
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Por Redacción Caras y Caretas

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, afirmó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset habría permanecido en Bolivia bajo protección de miembros de la Policía y aseguró que su captura solo se produjo debido a la presión internacional de Paraguay y EEUU.

Según Lara, si no hubiese existido la denuncia de Paraguay ni la intervención de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Policía boliviana no habría actuado contra el narcotraficante.

El pueblo boliviano ahora ve quién tenía la razón. Si no intervenía la DEA y si no existía la presión del gobierno de Paraguay, la Policía hubiese seguido protegiendo a Marset”, afirmó el jerarca.

La advertencia previa que hizo sobre el paradero de Marset

El vicepresidente sostuvo que desde hace tiempo había advertido sobre la presencia del narcotraficante en territorio boliviano y aseguró que transmitió esa información a autoridades del Gobierno.

Lara señaló que durante una reunión en la Vicepresidencia informó al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que contaba con datos provenientes del interior de la Policía que indicaban que Marset se encontraba en Bolivia.

Les dije que Marset estaba en Bolivia y que se encontraba protegido en un condominio del Urubó. Les pedí que lo capturen, pero no hicieron absolutamente nada”, aseguró.

Asimismo, el vicepresidente afirmó que, según información de inteligencia policial que recibió, el narcotraficante habría tenido un nexo dentro de la institución policial.

Lara exige que investiguen a capitán de la policía y a exviceministro del Interior

En ese sentido, mencionó al capitán Rubén Aparicio Villagüel, a quien señaló como presunto vínculo entre Marset y el alto mando policial, y pidió que se investigue su patrimonio.

Investiguen de dónde tiene tanta fortuna, autos de lujo y propiedades”, manifestó.

Lara también pidió que se investigue al exjefe policial Johnny Aguilera y no descartó que el narcotraficante pueda estar relacionado con otros hechos violentos ocurridos en el país.

Finalmente, el vicepresidente insistió en que el caso no debe quedar sin esclarecerse y aseguró que impulsará investigaciones contra los policías que presuntamente habrían brindado protección al narcotraficante.

No me voy a quedar de brazos cruzados. Vamos a investigar a todos los policías que le han dado protección a Sebastián Marset”, concluyó el vicepresidente.

FUENTE: ATB

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