Vicepresidente de Bolivia pidió que se investigue a policías y a exviceministro Johnny Aguilera

Lara señaló que durante una reunión en la Vicepresidencia informó al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que contaba con datos provenientes del interior de la Policía que indicaban que Marset se encontraba en Bolivia.

“Les dije que Marset estaba en Bolivia y que se encontraba protegido en un condominio del Urubó. Les pedí que lo capturen, pero no hicieron absolutamente nada”, aseguró.

Asimismo, el vicepresidente afirmó que, según información de inteligencia policial que recibió, el narcotraficante habría tenido un nexo dentro de la institución policial.

Lara exige que investiguen a capitán de la policía y a exviceministro del Interior

En ese sentido, mencionó al capitán Rubén Aparicio Villagüel, a quien señaló como presunto vínculo entre Marset y el alto mando policial, y pidió que se investigue su patrimonio.

“Investiguen de dónde tiene tanta fortuna, autos de lujo y propiedades”, manifestó.

Lara también pidió que se investigue al exjefe policial Johnny Aguilera y no descartó que el narcotraficante pueda estar relacionado con otros hechos violentos ocurridos en el país.

Finalmente, el vicepresidente insistió en que el caso no debe quedar sin esclarecerse y aseguró que impulsará investigaciones contra los policías que presuntamente habrían brindado protección al narcotraficante.

“No me voy a quedar de brazos cruzados. Vamos a investigar a todos los policías que le han dado protección a Sebastián Marset”, concluyó el vicepresidente.