Viviano consideró "excesiva" la sanción al edil y apuntó al sector de Gandini por dejarlo solo

El integrante del Directorio del Partido Nacional (PN) y exdiputado Álvaro Viviano consideró que la suspensión por dos años que el partido aplicó al edil de Montevideo Gonzalo Gómez es “quizás una sanción demasiado elevada”. El dirigente reconoció al Diario la R que el edil cometió “un error grave” al contratar como asesor a Pablo Leiva, condenado por lavado de activos del narcotráfico, sostuvo que Gómez actuó en una “extrema soledad” y sin el acompañamiento de su sector.
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Viviano afirmó que el edil nacionalista “cometió un error, y lo reconoció, yo creo que cometió un error importante”. Sobre las actividades ilícitas de Leiva, aclaró que al edil le adjudica “cero responsabilidad”.
Respecto a los sueldos pagos sin tareas, consideró que “no debe existir, sin lugar a duda”. Además, cuestionó el régimen de la Junta, “un sistema que, sin lugar a dudas, en la Junta Departamental, deja abiertas enormes interrogantes sobre la forma, los cuidados, el seguimiento que se efectúa en los contratos”, y se preguntó “cuánto esto tiene que ver, en algún caso, con el encubrimiento de salarios que de algún modo perciben los ediles, contrariamente a lo que la Constitución establece”. Propuso un funcionamiento “más acorde a lo que la política exige hoy, que es rendir cuentas, ejecutar adecuadamente los recursos”.
Una sanción “excesiva”
Viviano dijo que comparte en términos generales la resolución, aunque se preguntó “si no es demasiado excesiva para un joven que creo que actuó con inocencia y que además reconoció el error”. “Tengo en primer lugar la sensación de que fue una sanción excesiva, sin perjuicio de que obviamente no la cuestioné porque fue promovida por unanimidad por la Comisión de Ética y la Comisión de Asuntos Políticos”, agregó.
Reveló además un cambio en el dictamen: “La sanción traía consigo primero la inhibición de los derechos partidarios, pero el directorio en la discusión agregó la recomendación de que no ejerza el cargo mientras dure la sanción”.
También advirtió “que la vara quedó muy alta para el partido en lo sucesivo para analizar, cuestionar y calificar situaciones de igual u otra característica”.
Falta de acompañamiento
Viviano entendió que el edil no contó con el respaldo necesario en un momento de crecimiento político acelerado. “Creo además que si algo faltó en este tiempo es acompañamiento. Yo creo que él fue rápidamente ascendiendo y me parece que fue rápidamente absorbiendo muchas responsabilidades”.
Afirmó también que Gómez “ha sido descuidado en la selección y en las formas de custodiar las tareas de aquellos que fueron contratados”, pero que “su sector me parece que no lo acompañó como debía”.
Explicó que el edil dejó de tener a su lado a su equipo y que Gandini, inhibido de hacer política por su cargo en la Administración Nacional de Puertos, “dejó de ejercer una tarea de acompañamiento y seguimiento a la tarea que Gonzalo Gómez cumplía en la Junta”. Según dijo, varios directores plantearon el lunes “una extrema soledad de Gonzalo en sus movimientos cotidianos y falta de experiencia me parece para manejar situaciones críticas”.