En una reciente recorrida por el norte del país, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, reafirmó el compromiso de la actual gestión con el impulso de la madera nacional como insumo de alta calidad para la construcción. Esta línea de trabajo, que tiene sus raíces en proyectos iniciados en 2011, busca no solo brindar soluciones habitacionales eficientes, sino también agregar valor a un sector que hoy representa casi el 6% del Producto Bruto Interno del Uruguay.
alternativas
Vivienda: la construcción en madera como política de Estado y se anuncia el despliegue de "Más Barrio"
El MVOT apuesta a la madera nacional por su durabilidad y anuncia el inicio del programa social Más Barrio en Rivera y otros departamentos.