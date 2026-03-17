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Política vivienda | construcción |

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Vivienda: la construcción en madera como política de Estado y se anuncia el despliegue de "Más Barrio"

El MVOT apuesta a la madera nacional por su durabilidad y anuncia el inicio del programa social Más Barrio en Rivera y otros departamentos.

La ministra de Vivienda Tamara Paseyro

La ministra de Vivienda Tamara Paseyro

 Foto: Dante Fernandez/ FocoUy
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En una reciente recorrida por el norte del país, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, reafirmó el compromiso de la actual gestión con el impulso de la madera nacional como insumo de alta calidad para la construcción. Esta línea de trabajo, que tiene sus raíces en proyectos iniciados en 2011, busca no solo brindar soluciones habitacionales eficientes, sino también agregar valor a un sector que hoy representa casi el 6% del Producto Bruto Interno del Uruguay.

Durante su visita al proyecto "Pueblo Madera" en Rivera, la jerarca pudo constatar de primera mano la durabilidad de este material. Familias que habitan viviendas construidas hace 25 años dieron testimonio de la nobleza de un sistema que mantiene sus estándares de calidad a pesar del paso del tiempo. Paseyro subrayó que estas experiencias previas son el motor para continuar profundizando esta política, destacando que el país cuenta con un potencial productivo inmenso gracias a las más de 1.160.000 hectáreas de pino y eucaliptus plantadas, principalmente en los departamentos de Rivera y Tacuarembó.

Cambiar la tendencia

El desafío actual, según se desprende de la coordinación entre los ministerios de Vivienda, Ganadería e Industria a través de la Comisión Honoraria de la Madera, es revertir la tendencia exportadora del sector. Actualmente, el 99% de la madera uruguaya sale del país sin procesar. La apuesta oficial es potenciar los 140 aserraderos y empresas nacionales, mayoritariamente pequeñas y medianas, para que ese insumo se transforme en hogares, edificios e infraestructura local, como es el caso de la ampliación de la sede de la UTEC en la capital riverense.

Por otro lado, la ministra aprovechó la instancia para anunciar importantes avances en la agenda social. A partir del próximo mes de abril, comenzará la implementación del programa "Más Barrio" en Rivera, iniciativa que también llegará en su primera etapa a Durazno, Maldonado y Canelones. Este programa representa un abordaje integral del Estado, interviniendo de forma simultánea en lo territorial, lo social y lo urbano para mejorar no solo la vivienda, sino también la seguridad, la infraestructura y la convivencia de las comunidades. La primera gran intervención de este plan, uno de los compromisos centrales del gobierno ante la Asamblea General, tendrá lugar en el barrio Cerro Norte de Montevideo.

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