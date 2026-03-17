Vivienda: la construcción en madera como política de Estado y se anuncia el despliegue de "Más Barrio"

Por otro lado, la ministra aprovechó la instancia para anunciar importantes avances en la agenda social. A partir del próximo mes de abril, comenzará la implementación del programa "Más Barrio" en Rivera, iniciativa que también llegará en su primera etapa a Durazno, Maldonado y Canelones. Este programa representa un abordaje integral del Estado, interviniendo de forma simultánea en lo territorial, lo social y lo urbano para mejorar no solo la vivienda, sino también la seguridad, la infraestructura y la convivencia de las comunidades. La primera gran intervención de este plan, uno de los compromisos centrales del gobierno ante la Asamblea General, tendrá lugar en el barrio Cerro Norte de Montevideo.