Cruce entre Ojeda y Cosse por un audio del expresidente Lacalle Pou

Tras esto, Ojeda sostuvo que no había "ningún impedimento reglamentario de utilización", a lo que Cosse señaló que había "varios".

"El primero es que está usted en el uso de la palabra. Continúe y cierre con la alusión. Acá hablan las y los senadores, es lo que corresponde. Si usted va a usar algún material para soportar una explicación tiene que hablar antes con la mesa, eso es lo que dice el reglamento", continuó Cosse.

En ese sentido, el parlamentario sostuvo que no tenía que "pedirle permiso a la mesa" para pasar un material. "Ni me lo tienen que autorizar ni censurar previamente", afirmó.

"Nadie censura nada acá, todos hemos luchado por la libertad de expresión, esta es la casa de la democracia", respondió enfática la vicepresidenta.

Luego, Cosse explicó por qué le cortó el micrófono: "El tema de fondo no es el de solicitar autorización para hacer uso de un material de soporte, el tema de fondo es que en esta cámara se expresan con total libertad en el marco del reglamento las y los senadores. Si usted va a usar las palabras dichas por otro a través de un audio, lo puede hacer con buena voluntad. El reglamento permite que hablen senadores. Acá hablan y se escuchan senadores".