Yamandú Orsi destacó el trabajo de UTE para devolver el servicio eléctrico en las zonas afectadas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se expresó a través de las redes sociales sobre las consecuencias del ciclón extratropiocal que está afectando al país y anunció que se trabaja intensamente para reparar los problemas eléctricos que dejaron sin suministro a algunas zonas del país.
Usuarios sin luz
