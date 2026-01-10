Yamandú Orsi destacó el trabajo de UTE para devolver el servicio eléctrico en las zonas afectadas

Por su parte, UTE dio a conocer un comunicado donde expresa que ante los eventos climáticos que se están desarrollando desde las primeras horas del día de hoy en nuestro país, se vieron afectados los servicios de distintas zonas. "Solicitamos a la población extremar cuidados ante cables caídos: no acercarse ni tocarlos e informar de inmediato", remarcó la empresa.

En las últimas horas se supo que más de 10.000 clientes de UTE en Maldonado están sin luz en medio del ciclón extratropical.