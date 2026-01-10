Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Usuarios sin luz

Yamandú Orsi destacó el trabajo de UTE para devolver el servicio eléctrico en las zonas afectadas

Yamandú Orsi utilizó sus redes sociales para expresarse sobre las consecuencias del ciclón extratropica y felicitó a trabajadores de UTE.

Yamandú Orsi se refirió al ciclón extratropical y los cortes del servicio de UTE.

Yamandú Orsi se refirió al ciclón extratropical y los cortes del servicio de UTE.

 Captura de pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se expresó a través de las redes sociales sobre las consecuencias del ciclón extratropiocal que está afectando al país y anunció que se trabaja intensamente para reparar los problemas eléctricos que dejaron sin suministro a algunas zonas del país.

"Estas lluvias trajeron el alivio necesario para la producción en el campo. Pero sabemos que el viento trajo problemas al provocar cortes de energía", comentó en su cuenta de X acerca de la dualidad que planteó el ciclón.

Servicios de UTE

El mandatario señaló que "los equipos de UTE están trabajando para restablecer el suministro. Gracias a la población por su comprensión y paciencia. Y a los trabajadores de la UTE por el esfuerzo que están haciendo", agregó.

Por su parte, UTE dio a conocer un comunicado donde expresa que ante los eventos climáticos que se están desarrollando desde las primeras horas del día de hoy en nuestro país, se vieron afectados los servicios de distintas zonas. "Solicitamos a la población extremar cuidados ante cables caídos: no acercarse ni tocarlos e informar de inmediato", remarcó la empresa.

En las últimas horas se supo que más de 10.000 clientes de UTE en Maldonado están sin luz en medio del ciclón extratropical.

Dejá tu comentario

Te puede interesar