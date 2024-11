Yamandú Orsi En la recta final recoge apoyo de todas las tiendas políticas

Pero muchos blancos en Artigas, algunos enojados por la elección de Ripoll como candidata a vicepresidenta, otros con el Partido porque le soltó la mano a Valentina Dos Santos, no son los únicos que van a prestar el voto a la fórmula Orsi-Cosse.

Una de las localidades bastiones de Cabildo Abierto se vio sacudida cuando la dirigente de su territorio, la exministra Irene Moreira, debió renunciar al Ministerio por el escándalo de otorgamiento de viviendas a militantes de su sector, demostrando que los dirigentes del novel partido podía caer en las mismas prácticas que tanto cuestionaban, y varios cabildantes decidieron sumarse a la opción de algunas agrupaciones cabildantes en Montevideo que ya se decidieron por Orsi.

Los colorados como “sangre de toro” en Artigas van a votar a Orsi por una decisión que los tironea desde el fondo de los tiempos y es no cruzar la frontera de apoyo a su eterno rival, el Partido Nacional.

Esas razones y otras que me crucé en las calles de la capital norteña son algunas que se suman a las promesas incumplidas por el Gobierno y con las que se encuentran los militantes frenteamplistas en las barriadas de estos últimos días, sobre todo de muchos “bayanos pícaros” que, guiñada mediante, aceptan la lista, o la toman con disimulo, con la fórmula Yamandú-Carolina.

Palmo a palmo

“La postal de Artigas” anteriormente descrita se repite en todos los territorios del país pero también en las redes. En Facebook, en X, en Instagram y en Tik Tok dirigentes intermedios, sobre todo del interior, explican sus razones para votar a Orsi en el balotaje.

En un video difundido por las redes, el tataranieto de Aparicio Saravia, Marcelo Maute Saravia, abogado, productor agropecuario en Santa Clara de Olimar, profesor de Derecho, ex edil departamental por el Partido Nacional en Montevideo, fundador del sector Aire Fresco y de la Lista 404 junto a Luis Lacalle Pou, con la cual llegó a ser diputado suplente de Álvaro Delgado, expresó: “Voto por Orsi por considerarlo un hombre transparente y honesto, y a la hora de la comparación, viene desprendido de escándalos y denuncias provenientes de Torre Ejecutiva que llevaron a denuncias penales, a renuncias de jerarcas, de ministros, de asesores y, eventualmente, las responsabilidades políticas y penales”, y agregó: “Voto por Orsi además por considerarlo un hombre ejecutivo, estuvo 10 años a cargo de la Intendencia de Canelones, y no solamente contó con la mayoría en la Junta Departamental que le otorga la Constitución de la República, sino que también supo hacer acuerdos con alcaldes y ediles de otros partidos políticos y hacer una buena gestión”.

Previo al anuncio de Saravia se habían pronunciado la ex precandidata presidencial colorada Zaida González Legnani y una agrupación nueva de Maldonado llamada Batllistas Independientes, que emitió un comunicado sin firma.

También lo hizo la excandidata a intendenta Mariella Demarco, del Partido Independiente, que apoyó la candidatura del colorado Ernesto Talvi en 2019, grabando un video en el que expresa que entiende que “tenía” que “acompañar a Zaida” en su decisión.

Mucho antes hicieron lo suyo el ex asesor de seguridad ciudadana nacionalista, Víctor Bjorgan, y el ex asesor en seguridad de Talvi, de extracción colorada, Roberto Rivero.

Lo que dejó el debate

Hay una sensación generalizada de sabor a poco, pues se esperaba del debate un debate, pero mucha gente que no votó al Frente en octubre expresó que le hubiera gustado que Delgado no se hubiera limitado a nombrar una sola vez en toda su intervención a la Coalición Republicana y expusiera como único actor de la gestión del gobierno al Partido Nacional.

Otros reconocen en Orsi el haber invertido su tiempo de intervención en mencionar proyectos del plan de gobierno y no entrar en provocaciones.

En una valoración más académica, el politólogo de la Facultad de Ciencia Sociales Adolfo Garcé expresó que “cada cual consiguió sus objetivos. Me sorprendió que Delgado fue más incisivo, más punzante, más peleador de lo que uno imaginaba. Lo vi tomando riesgos, tratando de acorralar al otro e incluso en un momento acusarlo de mentir. Fueron movimientos dialécticos fuertes. Vi a un Delgado jugando a la ofensiva y a un Orsi haciendo lo que tenía que hacer: aprobar el examen”.

Para Eduardo Botinelli “fue un debate no debate. Básicamente fue lo que esperábamos. No hubo salidas de tono, como ocurrió en algún momento del de 2019. Básicamente, cada uno pasó su mensaje”.

Daniel Chasquetti señala que “Delgado en las encuestas viene de atrás. Hay tres puntos [de diferencia] en el promedio de las encuestas e indecisos. Todas las investigaciones muestran además que los indecisos no se van a resolver mirando el debate. No les interesa la política. Delgado busca el switch, que es que la gente inclinada a Orsi cambie (…) El comienzo de Orsi fue un poco más titubeante, mientras que Delgado lo manejó con más cancha. Pero sin embargo hay algunas apreciaciones. Orsi siempre miraba la cámara y Delgado no lo hizo. Delgado estuvo todo el tiempo tirando anzuelos, pegando al Frente Amplio, hablando de los 15 años, incluso manejando cifras que no son reales. Pero Orsi optó por no recoger, no responderle”.

Un elemento señalado por varios analistas, y uno de los riesgos que le esperaba a Delgado y lo convirtió en certeza, fue una cantidad de cifras y datos que manejó en forma errónea.

“Por una cabeza”

Aunque en los últimos días Orsi se puede despegar por medio cuerpo, lo cierto es que ya viene ganando la “carrera” por algo más que “una cabeza”. Y esa “cabeza” de más que se está jugando el balotaje también está ganando en la sensación instalada de gobernabilidad de una fuerza política (Frente Amplio) que ya tiene mayoría en el Senado y en la Asamblea General del Poder Legislativo.

La consultora Cifra presentó su penúltima encuesta de intención de voto para el balotaje del próximo 24 de noviembre, proyectando intención de voto más inclinación entre los indecisos, en una encuesta realizada entre el 11 y 17 de noviembre. Se entrevistó a 1.000 personas. El margen de error es de +/- 3,4 %.

Cifra destacó que Orsi alcanzaría el 47 % y Delgado el 46 % (7 % indecisos en blanco o anulado). "Podemos decir empate técnico o cabeza a cabeza", valoró Mariana Pomiés, directora de Cifra.

Estos números a los que arriba Cifra se dan luego de que diera a conocer una encuesta donde se expresaba la firmeza de intención de voto entre quienes dicen a quién van votar. Del 42 % que se inclinaría por Orsi, un 3 % podría cambiar su preferencia. Del 40 % que apoyaría a Delgado, en tanto, un 5 %.

Para Equipos Consultores, al comenzar noviembre la preferencia de los uruguayos hacia la segunda vuelta del próximo domingo 24 muestra una situación competitiva, con Yamandú Orsi recibiendo el 45 % de las adhesiones, contra el 41 % de Álvaro Delgado. 6 % de los uruguayos afirman que votarán en blanco o anulado y 8 % están indecisos.

En tanto, de la encuesta realizada por Opción Consultores en su relevamiento, llevado a cabo entre el 4 y el 9 a partir de 1.150 casos de manera telefónica, se desprende que Orsi cuenta con el 48,5 % de los votos, ante el 45,1 % de Delgado.

A 10 días del balotaje, Yamandú Orsi (47 %) aventaja por dos puntos a Álvaro Delgado (45 %) en la intención de voto y 5 % del electorado todavía no definió su preferencia, según la última encuesta de Factum. El 3 % dijo que votará en blanco y el resto se declaró indeciso. Esos resultados ubican la distancia entre los candidatos dentro del margen de error de la encuesta.

Confirmando las apreciaciones al inicio del artículo, señala la encuesta que el oficialismo mantiene dificultades para retener a los votantes que en octubre eligieron a alguno de los partidos que componen la Coalición Republicana. La capacidad de los socios de Delgado de fidelizar a sus votantes, según analistas y dirigentes, es clave para que el blanco llegue con chance al balotaje.

El crecimiento de Orsi del 43,9 % al 47 % respondería a la llegada de un punto porcentual de votantes que en octubre votaron al Partido Nacional, otro punto de colorados, dos puntos más le llegarían de los partidos que no eran parte de la coalición y uno de los blancos o anulados de la primera vuelta.

Con una fuerte e inequívoca señal por parte del comando de campaña de Yamandú Orsi de priorizar la imagen de la bandera uruguaya, cerró su campaña electoral en la ciudad de Las Piedras, en Canelones.