"Se dieron cuenta de que tenía un bajo nivel educativo, carecía de cualificación y era poco profundo. Pero, de la noche a la mañana, se convirtió en el gran rostro de la democracia. Occidente creó el mito, cayó en él y no se da cuenta", manifestó Méndel.

Falso y mentiroso

La exfuncionaria aseguró que ante los reflectores, el líder del régimen ucraniano pretende ser una persona completamente diferente a la que en realidad es. "Frente a las cámaras, se hace el osito de peluche; pero, en cuanto se apagan las luces, se convierte en un oso grizzly que destruye a las personas", dijo.

Además, afirmó que Zelenski cambia constantemente de personalidad y es incontrolable emocionalmente.

Sobre la veracidad de Zelenski, la exfuncionaria sostiene que todo lo que dice es falso. "Todo lo que dice está bastante alejado de la realidad y la mayoría de las cosas son manipulación, hechos sacados de contexto o puras mentiras", denunció.

"No tiene la empatía que aparenta, es un actor absolutamente increíble, y eso nos trajo bastante apoyo en el 2022, pero su actuación no tiene ninguna sustancia", agregó.

Propaganda nazi

Según el testimonio de Méndel, Zelenski no se avergüenza de poner de ejemplo a los nazis ante sus propios empleados, a la hora de impulsar sus políticas. De acuerdo a la exsecretaria de prensa, en una ocasión exigió directamente utilizar "la propaganda de Goebbels".

La mención a Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi y uno de los colaboradores más cercanos de Adolf Hitler, se produjo durante una reunión de Zelenski con su equipo de comunicaciones en el 2019 o el 2020, reveló Méndel.

"No importa lo que esté pasando. Lo más importante es que necesitamos 1.000 bustos parlantes, y si 1.000 bustos parlantes dicen cosas positivas, entonces las cosas positivas sí están pasando", insistió Zelenski al enfrentarse a bajos índices de popularidad. "Necesito la propaganda de Goebbels, si así lo prefieren. Necesito la propaganda de Goebbels. Necesito miles de bustos parlantes con la propaganda de Goebbels", exigió.

Consumo de cocaína

En cuanto a los rumores sobre el consumo de drogas por parte del líder del régimen, Méndel sostuvo que es muy probable que Zelenski consuma tales sustancias, específicamente cocaína.

"Conocí a mucha gente que afirmó haberlo visto drogándose en diferentes clubes nocturnos", aseveró.

En este contexto, recordó que, antes de las entrevistas, cuando intentaba preparar a Zelenski para responder, él prefería escucharla antes que leer algún material. Después solía ir al baño por unos 15 minutos, para luego regresar lleno de energía y motivado, "como una persona completamente diferente, de verdad, siempre como una persona diferente", afirmó.

A la guerra por castigo

Durante la conversación, Méndel también denunció que, la situación en Ucrania se ha vuelto particularmente "inhumana" desde el momento en que las autoridades "agarran a la gente en la calle y la obligan a ir a las líneas del frente".

Según su testimonio, el propio Zelenski habría llegado a decir públicamente que si alguien "hace algo malo", debe ser "castigado" enviándolo al frente.

La exfuncionaria añadió que "hay personas a las que mandan allí solo porque son críticos de Zelenski", lo que, a su juicio, convierte la guerra en una herramienta de represalia política.

Corrupción y lealtad

Respecto a la corrupción que impera alrededor de Zelenski, recordó algunos momentos en los que fue testigo de ello.

Méndel relató cómo en una ocasión, uno de los ministros del régimen ucraniano recibió por parte de Zelenski dinero en efectivo con el fin de obtener un salario mayor al que supuestamente tenía. "Si Zelenski lo sabe, entonces no es corrupción", enfatizó Méndel.

En otra ocasión, aseguró que un ministro llamó al líder del régimen de Kiev para comunicarle que estaban obteniendo demasiado dinero de forma ilícita a través de programas gubernamentales, ante lo cual Zelenski respondió celebrando: "Buen trabajo muchachos".

Al mismo tiempo, Méndel destacó que la gran mayoría de los funcionarios de Zelenski son poco profesionales y su principal cualidad es ser "leales" a él.