Pronostican desmejoramiento climático en el feriado de Carnaval con lluvias y tormentas

Tras una jornada de sábado marcada por la estabilidad y el sol en gran parte del territorio, las principales fuentes meteorológicas coinciden en un cambio significativo en las condiciones del tiempo para las próximas horas. El ingreso de un frente frío pondrá fin al intenso calor, trayendo consigo lluvias y tormentas que afectarán el inicio de los feriados de Carnaval.