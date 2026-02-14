Pronostican desmejoramiento climático en el feriado de Carnaval con lluvias y tormentas

Tras una jornada de sábado marcada por la estabilidad y el sol en gran parte del territorio, las principales fuentes meteorológicas coinciden en un cambio significativo en las condiciones del tiempo para las próximas horas. El ingreso de un frente frío pondrá fin al intenso calor, trayendo consigo lluvias y tormentas que afectarán el inicio de los feriados de Carnaval.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
1. Informe Oficial: INUMET
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé un sábado que cerrará ventoso, con rachas de entre 50 y 60 km/h en las zonas costeras. Sin embargo, la atención se centra en el domingo 15 de febrero:
-
Mañana: Nuboso y cubierto, con un claro desmejoramiento hacia la tarde.
Tarde/Noche: Se esperan precipitaciones y tormentas en todo el país.
Temperaturas: Las máximas oscilarán entre los 26°C y 27°C, marcando un descenso respecto a los días previos. Para el lunes de Carnaval, el organismo advierte por lluvias que podrían superar los 60 mm en cortos períodos de tiempo.
2. Análisis Regional: MetSul Meteorología
El observatorio brasileño MetSul confirma el avance de una masa de aire frío de "gran intensidad" para la época. Según su análisis, este fenómeno generará un "respiro inmenso" tras las temperaturas extremas registradas en la frontera norte y el sur de Brasil.
-
Riesgo de inundaciones: MetSul advierte que el frente frío podría provocar acumulados de entre 50 mm y 100 mm en pocas horas en zonas aledañas a la frontera, lo que impactaría indirectamente en el norte uruguayo con lluvias localmente fuertes.
3. Datos de Navegación y Viento: Windguru
Para los usuarios de la zona costera y entusiastas de los deportes náuticos, Windguru (específicamente para la zona de Playa Malvín y la costa de Montevideo) reporta:
-
Vientos: Rotación del sector Este al Noreste durante la madrugada del domingo.
Rachas: Se mantienen previsiones de rachas de hasta 28 nudos (aprox. 52 km/h), lo que generará condiciones de oleaje picado en el Río de la Plata, con alturas cercanas a los 0.9 metros.