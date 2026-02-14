Hacete socio para acceder a este contenido

Despedida murguera

El llanto que conmovió al Teatro de Verano: Marcelo Fernández y la emoción después de una bajada

El Teatro de Verano volvió a ser escenario de emociones y lágrimas en medio de una retirada murguista que erizó la piel.

El Concurso Oficial de Carnaval 2026 está dejando una huella profunda, no solo por la competencia, sino por la carga emocional que ha traspasado la pantalla. Tras una seguidilla de momentos virales —desde la ternura de la "Peke" Sander hasta las ocurrencias de Leo Pacella—, la noche del jueves alcanzó su punto máximo de sensibilidad durante la transmisión de Pasión de Carnaval en el Teatro de Verano.

Emoción a flor de piel

El detonante fue la actuación de Don Bochinche & Compañía. La murga decana presentó una retirada escrita por Eduardo Rigaud que apela a la nostalgia pura: el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo unidos por el tablado. La pieza, que relata el sueño cumplido de aquel niño que recorría Millán y Raffo de la mano de su "viejo", dejó al público de pie y al jurado en silencio.

La emoción fue incontenible para el comentarista Marcelo Fernández. Al intentar analizar la actuación, el "Chelo" se quebró frente a cámaras. "Imposible salir ileso después de escuchar esta retirada", alcanzó a decir antes de que la voz se le cortara por completo. Entre lágrimas y con una honestidad brutal que se volvió viral en minutos, exclamó: "Perdonen, la pu... madre".

Sus compañeros de equipo, Nelson Burgos y Rosario Rodríguez, arroparon el momento destacando que esa vulnerabilidad es la esencia misma del género. El episodio ya se posiciona como el hito más conmovedor de lo que va del certamen, recordándonos que el Carnaval, antes que concurso, es sentimiento.

