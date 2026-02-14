El llanto que conmovió al Teatro de Verano: Marcelo Fernández y la emoción después de una bajada

Emoción a flor de piel

El detonante fue la actuación de Don Bochinche & Compañía. La murga decana presentó una retirada escrita por Eduardo Rigaud que apela a la nostalgia pura: el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo unidos por el tablado. La pieza, que relata el sueño cumplido de aquel niño que recorría Millán y Raffo de la mano de su "viejo", dejó al público de pie y al jurado en silencio.