El Concurso Oficial de Carnaval 2026 está dejando una huella profunda, no solo por la competencia, sino por la carga emocional que ha traspasado la pantalla. Tras una seguidilla de momentos virales —desde la ternura de la "Peke" Sander hasta las ocurrencias de Leo Pacella—, la noche del jueves alcanzó su punto máximo de sensibilidad durante la transmisión de Pasión de Carnaval en el Teatro de Verano.
Despedida murguera
El llanto que conmovió al Teatro de Verano: Marcelo Fernández y la emoción después de una bajada
El Teatro de Verano volvió a ser escenario de emociones y lágrimas en medio de una retirada murguista que erizó la piel.