Baldazo de agua fría de la AUF: así sintió el gobierno la decisión de prohibir que Antel transmita el fútbol

El gobierno no necesitó expresarse: rápidamente se supo que existe un "marcado malestar" por el manejo de la Asociación con respecto a la afectación de la empresa pública Antel, que además de ser el medio de difusión en disputa, es uno de los principales sponsors de la AUF.

Gobierno y AUF

"¿Cómo crees que puede haber caído la decisión de Alonso? Mal, por supuesto", reveló a este medio una fuente cercana a la Torre Ejecutiva.

Luego se conocieron algunos detalles. Uno de los más importantes es que la directiva encabezada por Ignacio Alonso habría exigido que la transmisión vía streaming (donde Antel y Tenfield son socios) cobrara un cargo adicional para acceder al fútbol local, lo que no fue aceptado por Antel y la firma de Casal quienes querían emitirlo televisarlo sin ese costo extra, tal como había sucedido en la Supercopa Uruguaya y la primera fecha del Apertura.