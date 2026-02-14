Baldazo de agua fría de la AUF: así sintió el gobierno la decisión de prohibir que Antel transmita el fútbol

La sorpresa fue total. Miles de usuarios de Antel vieron frsutradas sus expectativas de ver el fútbol uruguayo, como había ocurrido durante la Supercopa Uruguaya y el arranque del Apertura, pero no fue así. De pronto, sin previo aviso, la Asociación uruguaya de Fútbol (AUF) decidió privar a buena parte de los uruguayos de disfrutar de la principal competencia deportiva del país.
La medida fue un baldazo de agua fría, primero para Tenfield, que tenía todo su personal listo para la transmisión; luego para Antel y finalmente para el gobierno, principal interesado en llevar el fútbol uruguayo a través de la empresa estatal.
Comunicado de Tenfield
“Por decisión de la AUF, Tenfield se ve momentáneamente impedido de transmitir el fútbol uruguayo a través de Antel en su señal de VTV Plus”, explicó la empresa. Algo muy parecido dijo luego Antel: "Por decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF)no estará disponible la segunda fecha del Campeonato Uruguayo en la señal de VTV Plus, que se emite en nuestra plataforma Antel TV".
El gobierno no necesitó expresarse: rápidamente se supo que existe un "marcado malestar" por el manejo de la Asociación con respecto a la afectación de la empresa pública Antel, que además de ser el medio de difusión en disputa, es uno de los principales sponsors de la AUF.
Gobierno y AUF
"¿Cómo crees que puede haber caído la decisión de Alonso? Mal, por supuesto", reveló a este medio una fuente cercana a la Torre Ejecutiva.
Luego se conocieron algunos detalles. Uno de los más importantes es que la directiva encabezada por Ignacio Alonso habría exigido que la transmisión vía streaming (donde Antel y Tenfield son socios) cobrara un cargo adicional para acceder al fútbol local, lo que no fue aceptado por Antel y la firma de Casal quienes querían emitirlo televisarlo sin ese costo extra, tal como había sucedido en la Supercopa Uruguaya y la primera fecha del Apertura.