Inversión de 120 millones de pesos: OPP e Intendencia de Canelones inauguran obras en caminería

En un acto que refuerza el compromiso con la infraestructura productiva del país, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Intendencia de Canelones oficializaron la inauguración de las obras en el Camino Lloveras. La inversión, que abarcó 11,5 kilómetros, conecta estratégicamente las rutas n.º 5 y n.º 36, beneficiando directamente a las zonas de Progreso, Juanicó y Los Cerrillos.