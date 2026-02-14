Hacete socio para acceder a este contenido

Política inversión | OPP | Canelones

Inauguración

Inversión de 120 millones de pesos: OPP e Intendencia de Canelones inauguran obras en caminería

La obra que demandó la inversión de millones de pesos forma parte de la línea estratégica definida por Yamandú Orsi.

Inversión en obras
En un acto que refuerza el compromiso con la infraestructura productiva del país, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Intendencia de Canelones oficializaron la inauguración de las obras en el Camino Lloveras. La inversión, que abarcó 11,5 kilómetros, conecta estratégicamente las rutas n.º 5 y n.º 36, beneficiando directamente a las zonas de Progreso, Juanicó y Los Cerrillos.

El director de la OPP, Rodrigo Arim, destacó que la obra responde a una línea estratégica definida por el presidente Yamandú Orsi para priorizar la caminería rural y la conectividad territorial. Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, subrayó que la ejecución atiende a un reclamo histórico de los vecinos, garantizando estándares de alta calidad técnica.

Detalles de la inversión y ejecución:

  • Monto total: 120 millones de pesos ($93 millones aportados por OPP y $27 millones por la Intendencia).

  • Alcance: Tratamiento bituminoso doble con sellado y reciclado con cemento portland.

  • Infraestructura: Reacondicionamiento hidráulico integral, incluyendo alcantarillas y entradas domiciliarias para mejorar la seguridad vial.

