Inversión de 120 millones de pesos: OPP e Intendencia de Canelones inauguran obras en caminería

En un acto que refuerza el compromiso con la infraestructura productiva del país, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Intendencia de Canelones oficializaron la inauguración de las obras en el Camino Lloveras. La inversión, que abarcó 11,5 kilómetros, conecta estratégicamente las rutas n.º 5 y n.º 36, beneficiando directamente a las zonas de Progreso, Juanicó y Los Cerrillos.
El director de la OPP, Rodrigo Arim, destacó que la obra responde a una línea estratégica definida por el presidente Yamandú Orsi para priorizar la caminería rural y la conectividad territorial. Por su parte, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, subrayó que la ejecución atiende a un reclamo histórico de los vecinos, garantizando estándares de alta calidad técnica.
Detalles de la inversión y ejecución:
-
Monto total: 120 millones de pesos ($93 millones aportados por OPP y $27 millones por la Intendencia).
Alcance: Tratamiento bituminoso doble con sellado y reciclado con cemento portland.
Infraestructura: Reacondicionamiento hidráulico integral, incluyendo alcantarillas y entradas domiciliarias para mejorar la seguridad vial.