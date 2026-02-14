Da Silva criticó a Yamandú Orsi por Cardama y la gente no se lo perdonó en redes

El senador Sebastián Da Silva tiene una pulseada continua con el frenteaplismo y la izquierda en general y utiliza sus redes sociales para fomentar esa polémica. Esta semana lo hizo de nuevo, criticó con ironía al gobierno de Yamandú Orsi por el caso Cardama y recibió una interminable cantidad de críticas.
Según Da Silva, con esta decisión de Orsi, hay dos colectivos que festejan: "los abogados que se llenarán de plata con esta decisión y los narcos que se aseguran un mar libre para sus negocios”, recalcó el senador con una singular interpretación.
Y no se quedó allí. Siguiendo con su particular análisis señaló que "también hay una reivindicación a la impunidad en el gobierno. Ver a la Ministra Lazo escuchar todo lo que en teoría debía de saber antes de mandar casi 30 millones de dólares al villano número uno del país y seguir tan campante en el cargo es para un ateneo médico que se llame "Los rostros de piedra inmutables ".
El contrato con Cardama
La respuesta a de la gente no se hizo esperar y decenas de usuarios de X le dedicaron múltiples comentarios recordándole la razón por la que el gobierno debió dejar sin efecto el contrato con Cardama.
Estos son algunos de lo que dejaron sin palabras al senador:
-"El único colectivo que no para de llorar es el Partido Nacional".
-"Tranquilo senador, ahora irá a la justicia y sabremos porque se están inmolando tanto por una empresa privada".
-"Este es un Astesiano Gate 2.0".
-"Hay algo que tenes que darte cuenta, ni siquiera vos haces negocio con tu propia plata con una empresa tan deficiente que te presenta documentación truchas".
-"¿El tema de las garantías inexistentes o imaginarias y de un contrato que no debió firmarse por no haberse cumplido las formalidades es algo de lo que no se habla?"
-"¿Quienes fueron los que avalaron ese contrato con garantías falsas y sin cumplir ninguna de las clausulas? El gobierno actual ??? Nooooo!!! Que fácil es echarle la culpa al otro !!! Es lo que el gobierno anterior hizo durante 5 años !!!".
-"Escúchame Seba, me vendes la camioneta tuya? Te animas a mandarla ahora para Montevideo, yo te pago en unos meses, pero quedate tranquilo que estoy en la PC y tengo el adobe abierto yo ahora te fabricó una garantía así tapo el ojo. Total son los negocios que avalas vos".