Da Silva criticó a Yamandú Orsi por Cardama y la gente no se lo perdonó en redes

El contrato con Cardama

La respuesta a de la gente no se hizo esperar y decenas de usuarios de X le dedicaron múltiples comentarios recordándole la razón por la que el gobierno debió dejar sin efecto el contrato con Cardama.

Estos son algunos de lo que dejaron sin palabras al senador:

-"El único colectivo que no para de llorar es el Partido Nacional".

-"Tranquilo senador, ahora irá a la justicia y sabremos porque se están inmolando tanto por una empresa privada".

-"Este es un Astesiano Gate 2.0".

-"Hay algo que tenes que darte cuenta, ni siquiera vos haces negocio con tu propia plata con una empresa tan deficiente que te presenta documentación truchas".

-"¿El tema de las garantías inexistentes o imaginarias y de un contrato que no debió firmarse por no haberse cumplido las formalidades es algo de lo que no se habla?"

-"¿Quienes fueron los que avalaron ese contrato con garantías falsas y sin cumplir ninguna de las clausulas? El gobierno actual ??? Nooooo!!! Que fácil es echarle la culpa al otro !!! Es lo que el gobierno anterior hizo durante 5 años !!!".

-"Escúchame Seba, me vendes la camioneta tuya? Te animas a mandarla ahora para Montevideo, yo te pago en unos meses, pero quedate tranquilo que estoy en la PC y tengo el adobe abierto yo ahora te fabricó una garantía así tapo el ojo. Total son los negocios que avalas vos".