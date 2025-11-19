Recientes pronósticos del Banco Mundial indican que los precios globales de los productos básicos experimentarán un descenso significativo, con una caída proyectada del 7 % tanto en 2025 como en 2026. Este representará el cuarto año consecutivo de descenso y se prevé que los precios alcancen su nivel más bajo en seis años para 2026. Varios factores están influyendo en esta tendencia, destacando el crecimiento del excedente de petróleo y la desaceleración del crecimiento global.
advierte
Pronósticos del Banco Mundial: descenso de los precios de los productos básicos hasta 2026
Uno de los motores de esta caída es el creciente superávit petrolero. La oferta de petróleo está superando la demanda debido a una combinación de factores.