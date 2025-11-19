Hacete socio para acceder a este contenido

Pronósticos del Banco Mundial: descenso de los precios de los productos básicos hasta 2026

Uno de los motores de esta caída es el creciente superávit petrolero. La oferta de petróleo está superando la demanda debido a una combinación de factores.

Banco Mundial
Recientes pronósticos del Banco Mundial indican que los precios globales de los productos básicos experimentarán un descenso significativo, con una caída proyectada del 7 % tanto en 2025 como en 2026. Este representará el cuarto año consecutivo de descenso y se prevé que los precios alcancen su nivel más bajo en seis años para 2026. Varios factores están influyendo en esta tendencia, destacando el crecimiento del excedente de petróleo y la desaceleración del crecimiento global.

Uno de los motores principales de esta caída es el creciente superávit petrolero. La oferta de petróleo está superando la demanda debido a una combinación de factores, incluidos los cambios en los patrones de consumo y la producción sostenida de los principales países productores. A pesar de este descenso en los precios, es importante resaltar que los precios se mantienen por encima de los niveles registrados antes de la pandemia, lo que sugiere una estabilización en el contexto post-COVID.

Otra consecuencia positiva de la disminución de los precios de la energía es el alivio de la inflación mundial. La caída de los costos energéticos puede proporcionar a los Gobiernos una valiosa oportunidad para fortalecer sus posiciones fiscales. Este respiro les permitirá implementar políticas que fomenten la inversión en diversas áreas, desde infraestructura hasta desarrollo sostenible.

El informe completo, "Perspectivas de los Mercados de Productos Básicos" del Banco Mundial, ofrece una visión detallada sobre lo que el futuro depara para los sectores de energía, metales y agricultura. A medida que se dirigen hacia un panorama de precios más bajos, es crucial que los gobiernos y las empresas adapten sus estrategias para optimizar oportunidades en este nuevo entorno de mercado.

Los pronósticos del Banco Mundial sobre los precios de los productos básicos ponen de manifiesto la importancia de la gestión y previsibilidad económica en tiempos de cambio. Con un enfoque estratégico, la caída de precios podría ser vista no solo como un desafío, sino como una oportunidad para impulsar el crecimiento y la inversión en el futuro.

