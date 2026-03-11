Punta del Este prepara la paella sin gluten más grande de Uruguay

El próximo sábado 14 de marzo, Punta del Este será escenario de la paella sin gluten más grande del país, en el marco de la Expo Acelu, un evento dedicado a visibilizar y difundir información sobre la celiaquía. La cita será de 17:00 a 22:00 en las instalaciones del Municipio de Punta del Este.
Turismo sin gluten
Además de la degustación de la paella, los visitantes podrán disfrutar de charlas y talleres dirigidos a niños recién diagnosticados, con la participación de una médica especialista y de una psicóloga. También habrá stands con productos aptos para celíacos y presentaciones artísticas a cargo de la agrupación Tablado Alquimia.
El alcalde Javier Carballal destacó que la intendencia promueve el turismo sin gluten, una política impulsada por el intendente Miguel Abella, mientras que Mariela Mancuello, de la Comisión Directiva de Acelu, señaló que la expo es una oportunidad para “disfrutar de un espacio seguro y libre de gluten”.