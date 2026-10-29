Reír en el abismo: "Los últimos suicidas" desafía el tabú social desde el Espacio La Huella

A través de diálogos punzantes, la obra transmutando el dolor en una farsa filosófica donde la risa no busca la evasión, sino la confrontación con el propio espectador.

El eco en una sociedad en crisis

Estrenar una obra con esta temática en Uruguay no es un hecho menor. En un país históricamente atravesado por cifras alarmantes de suicidio y una arraigada tendencia cultural hacia el pesimismo o la resignación, Los últimos suicidas funciona como un catalizador social. La puesta en escena subvierte el tabú y expone la desconexión humana en la era de la hipercomunicación. El humor ácido se convierte aquí en un mecanismo de defensa intelectual, forzando al público a reflexionar sobre el sentido de la vida, el desarraigo y el peso de las decisiones cotidianas.

Con un sólido trabajo actoral que sostiene el ritmo de la farsa de principio a fin, la propuesta del Espacio La Huella se consolida como una de las paradas obligatorias de la cartelera montevideana de este tramo final del año. Una obra que demuestra que, a veces, la única forma de mirar de frente a los abismos más oscuros de la mente humana es a través de una sonora carcajada.

Ficha de la obra

• Espectáculo: Los últimos suicidas

• Dramaturgia: Claudio Gotbeter

• Dirección: José Luis Olascuaga

• Elenco: Graciela Abeledo, Laura Drescher y Rossana Tócoli

• Lugar: Espacio La Huella (Carlos Quijano 1216 esq. Soriano, Montevideo)

• Funciones: Todos los viernes de octubre y noviembre, 21:00 hs.

• Entradas: Disponibles en la plataforma RedTickets