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Teatro

Reír en el abismo: "Los últimos suicidas" desafía el tabú social desde el Espacio La Huella

La farsa filosófica dirigida por José Luis Olascuaga utiliza la comedia negra como un espejo incómodo pero necesario para interpelar la realidad uruguaya.

los ultimos suicidas
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Por Redacción de Caras y Caretas

El teatro, cuando se despoja de la solemnidad, suele encontrar en el absurdo su mejor herramienta de denuncia. Eso es exactamente lo que propone Los últimos suicidas, la obra del dramaturgo argentino Claudio Gotbeter que se presenta todos los viernes a las 21:00 horas en el Espacio La Huella .

Bajo la dirección de José Luis Olascuaga, la pieza se sumerge en las aguas de la comedia negra para abordar, sin anestesia pero con un agudo sentido del humor, la fragilidad de la existencia y el aislamiento contemporáneo.

Un viaje al límite del absurdo

La trama sigue a tres personajes —interpretados por las actrices uruguayas Graciela Abeledo, Laura Drescher y Rossana Tócoli— atrapados en una dimensión de espera perpetua. El relato transita de manera simbólica por geografías tan remotas y dispares como Uganda, Siberia y Andorra. En estos escenarios hostiles y distantes, las protagonistas desenvuelven sus miedos más profundos, explorando los límites humanos y las delgadas fronteras que separan a las personas reales de las criaturas de ficción.

A través de diálogos punzantes, la obra transmutando el dolor en una farsa filosófica donde la risa no busca la evasión, sino la confrontación con el propio espectador.

El eco en una sociedad en crisis

Estrenar una obra con esta temática en Uruguay no es un hecho menor. En un país históricamente atravesado por cifras alarmantes de suicidio y una arraigada tendencia cultural hacia el pesimismo o la resignación, Los últimos suicidas funciona como un catalizador social. La puesta en escena subvierte el tabú y expone la desconexión humana en la era de la hipercomunicación. El humor ácido se convierte aquí en un mecanismo de defensa intelectual, forzando al público a reflexionar sobre el sentido de la vida, el desarraigo y el peso de las decisiones cotidianas.

Con un sólido trabajo actoral que sostiene el ritmo de la farsa de principio a fin, la propuesta del Espacio La Huella se consolida como una de las paradas obligatorias de la cartelera montevideana de este tramo final del año. Una obra que demuestra que, a veces, la única forma de mirar de frente a los abismos más oscuros de la mente humana es a través de una sonora carcajada.

Ficha de la obra

• Espectáculo: Los últimos suicidas

• Dramaturgia: Claudio Gotbeter

• Dirección: José Luis Olascuaga

• Elenco: Graciela Abeledo, Laura Drescher y Rossana Tócoli

• Lugar: Espacio La Huella (Carlos Quijano 1216 esq. Soriano, Montevideo)

• Funciones: Todos los viernes de octubre y noviembre, 21:00 hs.

• Entradas: Disponibles en la plataforma RedTickets