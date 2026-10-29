Rock rioplatense y música barroca: dos noches para despedir octubre en el Politeama

Nacido del encuentro entre músicos y amigos con ganas de compartir canciones, el trío comenzó a tomar forma a partir de una versión de A cartas vistas, de Buitres, grabada por los tres artistas. Desde entonces, el proyecto lleva más de tres años recorriendo escenarios y festivales de todo el país.

Su repertorio combina canciones vinculadas a las trayectorias individuales de sus integrantes con clásicos del rock rioplatense y versiones de temas de la música uruguaya. La propuesta encuentra en el formato de trío una oportunidad para revisitar canciones conocidas y poner en diálogo distintas experiencias dentro de la escena rockera regional.

La función es apta para todo público. Las entradas se encuentran disponibles a través de Tickantel, con precios que van de $400 a $600.

Vivaldi y Durante, en una gala coral

El sábado 31, el Coro Departamental de Canelones cambiará el clima sonoro de la sala con una gala dedicada al Barroco italiano. El programa estará integrado por obras de Antonio Vivaldi y Francesco Durante, dos compositores fundamentales de la música italiana de la primera mitad del siglo XVIII.

Vivaldi, nacido en Venecia, y Durante, originario de Nápoles, desarrollaron lenguajes musicales que dejaron una huella significativa en la tradición europea. Sus obras permiten acercarse a un período en el que la expresividad, el contrapunto y la exploración de las posibilidades de las voces e instrumentos ocuparon un lugar central en la creación musical.

Con esta presentación, el Coro Departamental propone un encuentro con un repertorio de varios siglos de historia, en una noche que pone en primer plano la interpretación colectiva y la riqueza de la música coral.

La entrada será gratuita, con reserva previa por WhatsApp al 092 253 382.

Las dos propuestas reflejan la diversidad de la programación del Politeama, que reúne en un mismo escenario expresiones musicales populares y académicas. Para consultar otras actividades e informarse sobre la cartelera, también se puede seguir la cuenta @ccpoliteama en Instagram.

Información práctica

Alquimia — Spuntone, Mendaro y Martínez: viernes 30 de octubre, 20:00 h. Entradas de $400 a $600 por Tickantel.

Coro Departamental de Canelones — Gala de música coral del Barroco italiano: sábado 31 de octubre, 20:00 h. Entrada gratuita con reserva previa.

Lugar: Complejo Cultural Politeama, Tomás Berreta 312, Canelones.

Reservas e información: WhatsApp 092 253 382. Instagram: @ccpoliteama.