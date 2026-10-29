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Cultura y espectáculos Politeama | Barroco | Canelones

Canciones populares y música coral

Rock rioplatense y música barroca: dos noches para despedir octubre en el Politeama

El Politeama cierra el mes con una propuesta musical que cruza generaciones y estilos: el viernes 30 llega Alquimia, trío integrado por Spuntone, Mendaro y Martínez, y el sábado 31 el Coro Departamental interpretará obras de Vivaldi.

Alquimia y su Rock rioplatense

Alquimia y su Rock rioplatense

 Canelones Ciudad Portal CC
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Por Redacción de Caras y Caretas

La música será protagonista del último fin de semana de octubre en el Complejo Cultural Politeama, con dos espectáculos que proponen recorridos diferentes por la historia y los lenguajes musicales. Del rock rioplatense a la tradición coral del Barroco italiano, la programación reúne artistas de distintas trayectorias y abre espacio tanto a las canciones populares como al repertorio académico.

Las dos funciones comenzarán a las 20:00 horas en la sala ubicada en Tomás Berreta 312, en la ciudad de Canelones.

Alquimia: canciones que unen generaciones del rock

El viernes 30 de octubre será el turno de Alquimia, el proyecto que reúne a Alejandro Spuntone, exvocalista de La Trampa; Guzmán Mendaro, guitarrista vinculado a Hereford; y Mariano Martínez, exintegrante de Attaque 77.

Nacido del encuentro entre músicos y amigos con ganas de compartir canciones, el trío comenzó a tomar forma a partir de una versión de A cartas vistas, de Buitres, grabada por los tres artistas. Desde entonces, el proyecto lleva más de tres años recorriendo escenarios y festivales de todo el país.

Su repertorio combina canciones vinculadas a las trayectorias individuales de sus integrantes con clásicos del rock rioplatense y versiones de temas de la música uruguaya. La propuesta encuentra en el formato de trío una oportunidad para revisitar canciones conocidas y poner en diálogo distintas experiencias dentro de la escena rockera regional.

La función es apta para todo público. Las entradas se encuentran disponibles a través de Tickantel, con precios que van de $400 a $600.

Vivaldi y Durante, en una gala coral

El sábado 31, el Coro Departamental de Canelones cambiará el clima sonoro de la sala con una gala dedicada al Barroco italiano. El programa estará integrado por obras de Antonio Vivaldi y Francesco Durante, dos compositores fundamentales de la música italiana de la primera mitad del siglo XVIII.

Vivaldi, nacido en Venecia, y Durante, originario de Nápoles, desarrollaron lenguajes musicales que dejaron una huella significativa en la tradición europea. Sus obras permiten acercarse a un período en el que la expresividad, el contrapunto y la exploración de las posibilidades de las voces e instrumentos ocuparon un lugar central en la creación musical.

Con esta presentación, el Coro Departamental propone un encuentro con un repertorio de varios siglos de historia, en una noche que pone en primer plano la interpretación colectiva y la riqueza de la música coral.

La entrada será gratuita, con reserva previa por WhatsApp al 092 253 382.

Las dos propuestas reflejan la diversidad de la programación del Politeama, que reúne en un mismo escenario expresiones musicales populares y académicas. Para consultar otras actividades e informarse sobre la cartelera, también se puede seguir la cuenta @ccpoliteama en Instagram.

Información práctica

Alquimia — Spuntone, Mendaro y Martínez: viernes 30 de octubre, 20:00 h. Entradas de $400 a $600 por Tickantel.

Coro Departamental de Canelones — Gala de música coral del Barroco italiano: sábado 31 de octubre, 20:00 h. Entrada gratuita con reserva previa.

Lugar: Complejo Cultural Politeama, Tomás Berreta 312, Canelones.

Reservas e información: WhatsApp 092 253 382. Instagram: @ccpoliteama.

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