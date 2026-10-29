Caso Moisés: "El sistema de justicia llega tarde para cuidar, pero muy rápido para castigar"

“Si la respuesta a la apelación hubiera muy congruente y si lo hubieran sostenido durante todo el trayecto del resultado de la apelación, sería otra historia y ahí sería más complejo apelar a casación. Pero ahora estamos de nuevo intentando confiar en el sistema de justicia, que llega tarde para cuidar, pero llega sumamente rápido para castigar, sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad”, agregó.

Con la notificación sobre la mesa, la defensa de Moisés ya puso en marcha la redacción del recurso de casación, para el cual dispone de un plazo acotado de 15 días, a partir de la resolución de la apelación.

Moisés "era un niño que estaba pidiendo ayuda a gritos"

Las objeciones de la familia se centran en la valoración que la Justicia hizo sobre la dinámica de violencia que se vivía en el hogar cuando el propio texto del fallo califica la conducta de su padre bajo la figura de un “tirano doméstico”, expresión que según Sara "le cabe perfecto". Y añadió: “Es como muy contradictorio decir que en 2010 los abusos y los maltratos habían cesado, pero también la justicia reconoce que después tampoco hubo un seguimiento, entonces ¿cómo saben que esos maltratos habían cesado?”, cuestionó.

Por otro lado, apuntó a las deficiencias en las intervenciones estatales previas. Recordó que tiempo atrás solicitó el desarchivo de una causa tramitada en 2010, cuya lectura reveló elementos que, a su criterio, ya advertían la gravedad del contexto familiar. “La justicia reconoce que la respuesta de ese entonces no fue eficaz, no fue reparatoria. De hecho, decía que hubiera servido si en todo caso quien hubiera ejecutado a mi padre hubiera sido yo y no mi hermano, porque se entiende que la respuesta ineficaz fue hacia mi persona y no hacia todo el núcleo familiar”, señaló.

Sara también contó que, en medio de este proceso, desarchivó su causa de 2010, un expediente extenso que, de acuerdo a su relato contenía declaraciones explícitas de la situación de abuso, dejando al descubierto la inacción del sistema. “Nos encontramos con un expediente de 106 páginas donde mi padre relata con una impunidad tremenda todas las cosas que me hacía, bastante detalladas". En ese expediente, prosigue Sara, también figura la declaración de Moisés, algo que consideró "no menor" porque al llerla refleja que "era un niño que te estaba pidiendo ayuda a gritos". En tal sentido, cuestiona cómo no se detectó en esas declaraciones que algo más sucedía. Además, cuenta que a su padre se le preguntó si él era violento, a lo que reconoció que tenía episodios de impulso que no podía controlar.

“El Estado no solamente me falló a mí, sino que también le falló toda esa familia y le falló a ese Moisés que entró a declarar y nadie supo preguntarle qué era lo que estaba pasando en la casa, cómo se sentía él. Un adolescente que te responde sí, no, sí, hay algo que está pasando. Y un tipo que reconoce en parte su violencia y que además explícita que no puede parar, se cae de maduro, no sé qué pasa por momentos en la justicia", expresó Sara.

Sobre el indulto legislativo

Consultada sobre los movimientos políticos que generó el caso — en específico sobre la iniciativa de indulto promovida en su momento por algunos legisladores—, Martínez consideró que se trató de un manejo de oportunidad ante la repercusión mediática. “Voy a ser bastante honesta con lo que voy a decir. Yo creo que ese pedido de indulto fue para aprovechar un caso de extrema vulnerabilidad [...] en ese momento el caso era un boom tremendo. A nivel internacional también. Entonces para mí, y ahora me atrevo a decir, lo utilizaron para poder destacar en algo”, ya que "quedó en la nada".

Respecto al recorrido formal de dicha propuesta, Martínez recordó que en su momento le pareció apresurado y lo hizo saber. “En su momento lo hablé con [Andrés] Ojeda, que el indulto para mí era apresurado, ellos decían que solo estaban preguntando si se podía dar o no. Todos sabemos que hasta que la sentencia no está firme el indulto no puede darse. Entonces, me parecía como muy apresurado y una estrategia política que, a mi entender, fue bastante desastrosa; utilizar un momento tan complejo a nivel familiar para destacarse en ese ámbito y después lavarse las manos”.

Al ser preguntada específicamente por el seguimiento de actores políticos del oficialismo como Ojeda o el trámite consultivo derivado desde la vicepresidencia de la República respecto a la viabilidad legal del indulto, Martínez concluyó: “Ojeda, Con todo respeto, figuró en su momento y ya está. Si lo pide demás, no creo que lo haga, no le va a dar para tanto”.

Sobre la respuesta técnica reservada en el ámbito parlamentario sobre la factibilidad del mecanismo, confirmó: “Está la respuesta de que es posible. Si en algún momento se va a hacer, se verá”.