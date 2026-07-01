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Mundial |

festejo belga

Remontada agónica de Bélgica para meterse en octavos de final del Mundial

Luego de estar dos goles abajo, Bélgica igualó el encuentro, forzó el alargue en dónde se llevó el triunfo por un penal en la hora.

Bélgica eliminó a Senegal.

Bélgica eliminó a Senegal.

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En la ciudad de Seattle, hubo un grandísimo partido entre Senegal y Bélgica en el que la selección africana supo estar dos goles arriba, se lo igualaron en la hora y en la última jugada del alargue, el equipo europeo se llevó la clasificación a los octavos de final.

El elenco senegalés comenzó dominando las acciones, y a los trece minutos iba a dar el primer aviso. Tras un envío desde la izquierda, Courtois salió a cortar el centro, no pudo despejar de manera correcta pero Ismaila Sarr no logró afianzarse por lo que la pelota pegó en el palo y de carambola no entró.

Este aviso se iba a concretar a los 25 minutos, cuando nuevamente un centro desde la izquierda que peinó Sarr, la pelota impactó en el palo y en el rebote apareció Habib Diarra para con el arco vacío, empujar el balón al fondo de la red y poner a Senegal por delante del marcador.

La más clara para el equipo belga, que le costó meterse en partido, llegó sobre el final de la primera parte cuando Maxim de Cuyper sacó un remate de media distancia que obligó a Mory Diaw a volar contra el palo izquierdo para mandarla al córner.

En la segunda mitad, iba a caer el segundo tanto del encuentro. Una pelota en largo de Niakhate desde su propio campo, de manera frontal, que Sarr bajó de pecho en la puerta del área y definió potente para ampliar la ventaja a favor del elenco africano.

Cuando todo parecía controlado para el elenco senegalés, en cuestión de minutos todo se derrumbó. A los 86 minutos, Romelu Lukaku anticipó a los defensores tras un centro desde la derecha para descontar, pero dos minutos más tarde, Trossard mandó un gran centro que Tielemans anticipó tras una pésima salida del golero para igualar el encuentro.

El alargue fue de una intensidad brutal, dónde ambos equipos decidieron arriesgar e ir a buscar. La más clara iba a llegar en el minuto 117 cuando Lukébakio recibió un rebote y remató, tiro que impactó en el travesaño y se perdió afuera.

Sin embargo, en el comienzo de esa jugada, Camara derribó a Tielemans dentro del área, y tras llamado del VAR, el árbitro decidió sancionar penal a favor de Bélgica. Tielemans tomó la pelota y con una definición espectacular, le dio la victoria a Bélgica.

El elenco europeo se metió en los octavos de final del Mundial en dónde enfrentará a

Bélgica

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper (78’ Thomas Meunier); Hans Vanaken (46’ Diego Moreira), Youri Tielemans; Leandro Trossard (109’ Amadou Onana), Kevin De Bruyne (56’ Nicolas Raskin), Charles De Ketelaere (45’ Romelu Lukaku); Jeremy Doku (56’ Dodi Lukébakio).

DT: Rudi Garcia

Senegal

Mory Diaw; Krepin Diatta, Pathe Ciss, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs (93’ El Hadji Malick Diouf); Idrissa Gueye (96’ Bara Sapoko Ndiaye), Pape Gueye (66’ Lamine Camara), Habib Diarra (73’ Ibrahim Mbaye); Iliman Ndiaye (73’ Pape Sarr), Sadio Mané (93’ Nicolas Jackson), Ismaila Sarr.

DT: Pape Thiaw

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