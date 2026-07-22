La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) volvió a ocupar el centro de la atención de los mercados durante la semana, en un contexto marcado por la persistencia de la inflación y el creciente debate sobre el rumbo de la política monetaria en los próximos meses.
advertencia
Reserva Federal con inflación persistente mantiene la presión sobre las tasas de interés
Si bien la autoridad monetaria mantiene actualmente su tasa de referencia en un rango de 3,50 % a 3,75 %, el mensaje continúa siendo de cautela.