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Reserva Federal con inflación persistente mantiene la presión sobre las tasas de interés

Si bien la autoridad monetaria mantiene actualmente su tasa de referencia en un rango de 3,50 % a 3,75 %, el mensaje continúa siendo de cautela.

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 Foto: Gastón Britos / FocoUy.
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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) volvió a ocupar el centro de la atención de los mercados durante la semana, en un contexto marcado por la persistencia de la inflación y el creciente debate sobre el rumbo de la política monetaria en los próximos meses.

Si bien la autoridad monetaria mantiene actualmente su tasa de referencia en un rango de 3,50 % a 3,75 %, el mensaje transmitido por sus autoridades continúa siendo de cautela. La inflación sigue ubicándose por encima del objetivo del 2 %, y un número creciente de analistas considera que aún existe una probabilidad elevada de que la Fed deba volver a subir las tasas antes de fin de año si las presiones inflacionarias persisten.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, reiteró durante su comparecencia ante el Congreso que la institución "no tolerará una inflación persistentemente elevada" y reafirmó el compromiso del banco central con el retorno al objetivo del 2 %, aunque evitó anticipar decisiones concretas sobre futuras reuniones de política monetaria.

Los mercados financieros reaccionaron incorporando mayores expectativas de una política monetaria restrictiva. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron durante la semana, impulsados tanto por las perspectivas sobre las tasas de interés como por el incremento reciente del precio del petróleo y las tensiones geopolíticas, factores que podrían dificultar una desaceleración más rápida de la inflación.

En este escenario, la Reserva Federal enfrenta un delicado equilibrio entre mantener controladas las expectativas inflacionarias y evitar un endurecimiento excesivo de las condiciones financieras que pueda afectar el crecimiento económico. Por el momento, la expectativa predominante es que la Fed mantenga una postura prudente y dependiente de los datos económicos que se conozcan en los próximos meses antes de definir nuevos movimientos en la tasa de referencia.