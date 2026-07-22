Reserva Federal con inflación persistente mantiene la presión sobre las tasas de interés

Los mercados financieros reaccionaron incorporando mayores expectativas de una política monetaria restrictiva. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentaron durante la semana, impulsados tanto por las perspectivas sobre las tasas de interés como por el incremento reciente del precio del petróleo y las tensiones geopolíticas, factores que podrían dificultar una desaceleración más rápida de la inflación.

En este escenario, la Reserva Federal enfrenta un delicado equilibrio entre mantener controladas las expectativas inflacionarias y evitar un endurecimiento excesivo de las condiciones financieras que pueda afectar el crecimiento económico. Por el momento, la expectativa predominante es que la Fed mantenga una postura prudente y dependiente de los datos económicos que se conozcan en los próximos meses antes de definir nuevos movimientos en la tasa de referencia.