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Hubo acuerdo y este fin de semana vuelve el fútbol

La Mutual decretó el paro en Primera y Segunda División luego de que un jugador resultara lesionado un un incidente al finalizar el partido Rentistas-Cerrito.

Fútbol: el viernes vuelve a rodar la pelota.

Fútbol: el viernes vuelve a rodar la pelota.

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Fruto del acuerdo entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP), este fin de semana vuelve el fútbol a las canchas. La actividad se reanudará este viernes con el partido entre Montevideo City Torque y Danubio.

Hay acuerdo”, anunció el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, al retirarse de la reunión con la Mutual.

Vamos a fijar todo condicional, pero hubo acuerdo y la Mutual decidió levantar el paro para volver todo la normalidad según lo acordado”, expresó Sergio Pérez Lauro, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, en conferencia de prensa.

“Se implementaron nuevas medidas de seguridad para partidos de alto riesgo: incremento de guardias de seguridad policial para los espectáculos de este tipo, cámaras de reconocimiento facial y alguna más”, agregó.

Sobre los clubes dijo que es necesario que "se porten mejor”. Y agregó: “Estas cosas que pasan no benefician pensando en el 2030, pero hay que seguir trabajando para que podamos realizar bien el Mundial”.

Vuelve el fútbol

Tras el acuerdo, la actividad se reanudará el fin de semana de acuerdo al siguiente calendario:

Viernes 24 de julio

Montevideo City Torque-Danubio

Estadio Centenario, 19:00 horas.

Sábado 25 de julio

Central Español-Cerro Largo

Parque Palermo, 15:00 horas..

Defensor Sporting-Liverpool

Estadio Luis Franzini, 18 horas.

Domingo 26 de julio

Cerro-Racing

Estadio Luis Tróccoli, 15:00 horas.

Razones del paro

La decisión de la Mutual fue adoptada a consecuencia de la agresión sufrida por el futbolista de Rentistas Jean Martínez, quien, según denunció el gremio, recibió un golpe de parte de un funcionario policial una vez finalizado el partido disputado en el Complejo Rentistas. El jugador debió ser asistido y trasladado en ambulancia debido a la entidad de la lesión.

En un comunicado, la Mutual calificó lo ocurrido como un hecho de violencia "inadmisible" y anunció el cese de actividades "hasta tanto existan garantías efectivas" que permitan a los futbolistas desempeñar su trabajo en condiciones de seguridad.

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