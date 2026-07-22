Hubo acuerdo y este fin de semana vuelve el fútbol

Fruto del acuerdo entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP), este fin de semana vuelve el fútbol a las canchas. La actividad se reanudará este viernes con el partido entre Montevideo City Torque y Danubio.
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“Hay acuerdo”, anunció el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, al retirarse de la reunión con la Mutual.
“Vamos a fijar todo condicional, pero hubo acuerdo y la Mutual decidió levantar el paro para volver todo la normalidad según lo acordado”, expresó Sergio Pérez Lauro, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, en conferencia de prensa.
“Se implementaron nuevas medidas de seguridad para partidos de alto riesgo: incremento de guardias de seguridad policial para los espectáculos de este tipo, cámaras de reconocimiento facial y alguna más”, agregó.
Sobre los clubes dijo que es necesario que "se porten mejor”. Y agregó: “Estas cosas que pasan no benefician pensando en el 2030, pero hay que seguir trabajando para que podamos realizar bien el Mundial”.
Vuelve el fútbol
Tras el acuerdo, la actividad se reanudará el fin de semana de acuerdo al siguiente calendario:
Viernes 24 de julio
Montevideo City Torque-Danubio
Estadio Centenario, 19:00 horas.
Sábado 25 de julio
Central Español-Cerro Largo
Parque Palermo, 15:00 horas..
Defensor Sporting-Liverpool
Estadio Luis Franzini, 18 horas.
Domingo 26 de julio
Cerro-Racing
Estadio Luis Tróccoli, 15:00 horas.
Razones del paro
La decisión de la Mutual fue adoptada a consecuencia de la agresión sufrida por el futbolista de Rentistas Jean Martínez, quien, según denunció el gremio, recibió un golpe de parte de un funcionario policial una vez finalizado el partido disputado en el Complejo Rentistas. El jugador debió ser asistido y trasladado en ambulancia debido a la entidad de la lesión.
En un comunicado, la Mutual calificó lo ocurrido como un hecho de violencia "inadmisible" y anunció el cese de actividades "hasta tanto existan garantías efectivas" que permitan a los futbolistas desempeñar su trabajo en condiciones de seguridad.