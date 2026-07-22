Confirmado nuevo caso de Meningitis en Uruguay; vigilancia epidemiológica se mantiene alerta

La logística de vacunación se organizará de la siguiente manera:

Sin agenda previa: Los niños de 2, 4, 12 y 15 meses, así como los de 11 años, pueden acudir directamente a cualquier centro de vacunación del país.

Con agenda en la web del MSP:

Desde el lunes 27 de julio: Se habilita la agenda para adolescentes de 12, 13, 14 y 15 años.

Desde el lunes 3 de agosto: Podrán agendarse los niños de 9 y 10 años.

Se prevé que la próxima semana las dosis estén plenamente disponibles en los 484 vacunatorios públicos y privados del territorio nacional. Asimismo, la ministra adelantó que a fines de agosto arribará un embarque de 348.000 dosis adicionales, lo que permitirá extender progresivamente la inoculación a todas las personas de entre 2 y 18 años.

Vigilancia epidemiológica y síntomas de alerta

El Departamento de Vigilancia Epidemiológica del MSP se mantiene en alerta e insta a las familias a concretar la vacunación de niños y adolescentes.

A su vez, las autoridades sanitarias recuerdan a la población estar atentos ante la aparición de signos sospechosos de la enfermedad y consultar de inmediato a un médico si se presentan los siguientes síntomas:

Rigidez de nuca

Manchas en la piel

Vómitos reiterados

Fotofobia (molestia o intolerancia a la luz)

Decaimiento y malestar general