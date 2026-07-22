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Sociedad

alerta epidemiológica

Confirmado nuevo caso de Meningitis en Uruguay; vigilancia epidemiológica se mantiene alerta

El país vive un aumento inusual de casos de meningitis, con tasas muy altas de mortalidad. Hoy se anunció un nuevo caso, esta vez de un hombre de 33 años.

Confirmado nuevo caso de Meningitis en Uruguay hoy 22 de julio de 2026.

Confirmado nuevo caso de Meningitis en Uruguay hoy 22 de julio de 2026.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció una ampliación en el esquema de vacunación gratuita contra el meningococo, en un esfuerzo por contener el reciente aumento inusual de contagios registrado en los últimos dos meses. La noticia fue confirmada por la ministra Cristina Lustemberg, tras la detección de un nuevo caso de meningitis.

El paciente, un hombre de 33 años, permanece internado en el Hospital local de ASSE y evoluciona de manera estable. Con este diagnóstico, la cifra oficial asciende a 22 casos registrados en lo que va del año, de los cuales siete han resultado fallecidos.

Un freno a la meningitis

Hasta ahora, la vacuna ya formaba parte del esquema nacional para los lactantes de 2, 4, 12 y 15 meses, además de los niños de 11 años. Ante la coyuntura epidemiológica actual, la cartera ampliará de forma escalonada la cobertura a más grupos etarios.

La logística de vacunación se organizará de la siguiente manera:

Sin agenda previa: Los niños de 2, 4, 12 y 15 meses, así como los de 11 años, pueden acudir directamente a cualquier centro de vacunación del país.

Con agenda en la web del MSP:

Desde el lunes 27 de julio: Se habilita la agenda para adolescentes de 12, 13, 14 y 15 años.

Desde el lunes 3 de agosto: Podrán agendarse los niños de 9 y 10 años.

Se prevé que la próxima semana las dosis estén plenamente disponibles en los 484 vacunatorios públicos y privados del territorio nacional. Asimismo, la ministra adelantó que a fines de agosto arribará un embarque de 348.000 dosis adicionales, lo que permitirá extender progresivamente la inoculación a todas las personas de entre 2 y 18 años.

Vigilancia epidemiológica y síntomas de alerta

El Departamento de Vigilancia Epidemiológica del MSP se mantiene en alerta e insta a las familias a concretar la vacunación de niños y adolescentes.

A su vez, las autoridades sanitarias recuerdan a la población estar atentos ante la aparición de signos sospechosos de la enfermedad y consultar de inmediato a un médico si se presentan los siguientes síntomas:

Rigidez de nuca

Manchas en la piel

Vómitos reiterados

Fotofobia (molestia o intolerancia a la luz)

Decaimiento y malestar general

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